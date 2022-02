Vor der Pandemie ging der Wunsch nach mehr Homeoffice-Tagen von den Mitarbeitern aus, nun entdecken die Arbeitgeber das Thema – mitsamt seiner Einsparpotenziale. Bei der Ausgestaltung werden langfristige Effekte oft grob vernachlässigt, beobachtet der Jurist Holger Dahl. Er kommt als Einigungsstellenleiter ins Spiel, wenn Betriebsrat und Geschäftsführung uneins sind.

Holger Dahl: Der Jurist ist ein gefragter Einigungsstellenleiter und dfv-Buchautor.

"Zum Thema Mobilarbeit bekomme ich gerade eine Anfrage nach der anderen", erklärt der ehemalige Arbeitsrichter und dfv-Buchautor, Holger Dahl. Er wird als Schlichter und Vermittler angefragt, wenn Betriebsrat und Geschäftsführung sich nicht einig werden, wie künftig mobil gearbeitet werden soll: in welchem Umfang, von wo, mit welcher technischen Ausstattung und wer für die Betriebsmittel aufkommt.Ging es 2020 in der Einigungsstelle vor allem um Kurzarbeit und Gesundheitsschutz, ist "aktuell mobile Arbeit das heiße Eisen", sagt Dahl, und registriert "eine brutale Entwicklung". Denn ursprünglich wünschten sich vor allem Arbeitnehmer die Möglichkeit, ab und zu von zu Hause oder unterwegs zu arbeiten. Die Zustimmung ihrer Arbeitgeber war mäßig. Dann kam die Pandemie und sorgte dafür, dass Unternehmen mit Hilfe ihrer Mitarbeiter mobile Arbeit sehr hemdsärmelig, oft auch provisorisch millionenfach möglich machten. "Und jetzt sind es die Arbeitgeber, die immer mehr Spaß daran gewinnen, weil ihre Controller Büros abmieten und vorrechnen, was man alles an Reise- und Meetingkosten einsparen kann", beobachtet der Jurist. Verstärkend wirkt die Ambition des Bundesarbeitsministers, im zweiten Anlauf per Gesetz ein Recht auf Homeoffice einzuführen.