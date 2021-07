Anhören

Merken



Homeoffice Probleme virtueller Zusammenarbeit : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Was Beschäftigten im Homeoffice am allermeisten fehlt, ist das "Socializing", antworten knapp 60 Prozent in einer aktuellen Umfrage von News aktuell und Faktenkontor. Darüber hinaus treten nach Monaten dezentraler Arbeit weitere Defizite zutage.

Erschwert werden die Prozesse im Team durch stockenden Informationsfluss, zu aufwändige Abstimmungen, zu viele Informationskanäle, technische Hürden und die Entfremdung vom Unternehmen. Besonders bitter: "Der Spaß geht verloren", findet jeder dritte Befragte.