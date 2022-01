Ja, fast alle Unternehmen kennen Zielgruppen, in denen sie die Bedarfe nur schwer decken können. Durch Corona verstärkt sich das, weil viele Firmen gleichzeitig wieder anfingen, zu rekrutieren, weil die Digitalisierung durch "hybrides Arbeiten" beschleunigt wird und weil auch in der Gastronomie, im Handel oder im Liefergewerbe große Schwankungen und Massenbedarfe dazugekommen sind.Generell ist es wichtig, dass sich Unternehmen nicht auf Klischees verlassen, sondern wirklich untersuchen, was ihre Bewerber und Mitarbeiter beschäftigt und was diese vom Arbeitgeber erwarten. Das gilt umso mehr, wenn neue Zielgruppen ins Unternehmen drängen. So manche tollen Benefits einer Bank locken vielleicht weiterhin klassische Banker, aber wer sich überlegt, ob er bei Google, Tesla oder bei einer Bank arbeiten will, der vergleicht anders.Heutige Bewerber sind in der Tendenz selbstbewusster. Ein gutes Gehalt ist immer noch wichtig, aber die Formel "Freiheit oder Geld?" funktioniert nicht mehr, weil sie heute versuchen, für sich die optimale Mischung zu finden. Wenn man einen Kaffee in allen Details auf seine Bedürfnisse ausgerichtet bestellen kann, warum sollte das nicht auch im Job so sein? Dass mehr Geld oder Status nur durch Führungsaufgaben erreicht werden kann, fand ich immer schon schwierig. Das führt in der Tendenz ja dazu, dass Menschen Chef werden, weil das die einzige Karrieremöglichkeit ist. Unternehmen sind gut beraten, Fachkarrieren zu ermöglichen, bei denen Spezialisten Status und Einkommen wie Führungskräfte erreichen können. In der IT funktioniert das gut. Gurus sind dort durchaus anerkannt.Nein. Wenn Arbeitnehmer in prekären Arbeitsverhältnissen zunächst ihre Existenz sichern müssen, haben sie natürlich weniger Spielraum, die Sinn-Frage zu stellen. Trotzdem sind Themen wie Nachhaltigkeit für viele relevant. Fair erzeugte Lebensmittel gibt es längst beim Discounter – das ist Mainstream, keine Elite. Wir in der Beratung merken, dass Bewerber Flugreisen oder PS-starke Firmenwagen kritischer sehen als früher. Dafür schätzen sie Projektansätze mit einem Remote-Anteil und alternative Mobilitätskonzepte. Ob Veränderungsdruck von den Kunden kommt oder von Mitarbeitern, ist am Ende egal: Unternehmen sollten sich grundsätzlich Gedanken machen, wie sie darauf reagieren können.Um Sinn und Stolz auf die Arbeit zu vermitteln, muss man aus meiner Sicht keine überhöhten Botschaften senden. Oft reicht es aus, das Geschäftsmodell greifbar zu machen und die Rollen gut zu erklären. Etwas überspitzt gesagt: Wenn ich als Unternehmen Socken produziere, ist das per se schon ein toller Purpose – vielleicht muss ich das nur selbstbewusst erklären.Aus meiner Sicht ist es wichtig, Geschäftsmodell, Kundenanforderungen und Mitarbeiterbedürfnisse gut aufeinander auszurichten. Wenn man ein hohes Maß an Kreativität und Agilität benötigt, ist dafür eine andere Form von Führung sinnvoll als bei stark prozess- und genauigkeitsgetriebenen Tätigkeiten. Beides kann nebeneinander im gleichen Unternehmen passieren – darauf zielt ja der ebenfalls populäre Begriff der "Ambidextrie" ab. Wer sich mit Startups beschäftigt, wird teilweise zwar auf flache Hierarchien treffen, aber durchaus auf eine Machtfülle in der Führungsmannschaft. Will heißen: Ob arbeiten Spaß macht, hängt von der Art der Führung und den Persönlichkeiten ab. Dass flache Hierarchien ein Allheilmittel sind, wage ich sehr zu bezweifeln.In der Pandemie kam HR häufig zusammen mit IT die Rolle des Krisenmanagers zu. Dadurch saß HR bei den wichtigen Entscheidungen mit am Tisch. Ob das auch nach der Pandemie so sein wird, hängt davon ab, ob sich die HR-Experten als echte People Manager und Partner des Business positionieren konnten.