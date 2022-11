„Geringqualifizierte, ältere Beschäftigte und Menschen mit Migrationshintergrund werden bei der Weiterbildung oftmals übersehen.“

Qualifizierung getrieben durch die voranschreitende Digitalisierung wird großgeschrieben und so hat auch die Nutzung von Systemen zur Wissensvermittlung im Laufe der Jahre kontinuierlich zugelegt. In erster Linie werden allerdings Fach-und Führungskräfte geschult, sagen über 70 Prozent der Befragten. Geringqualifizierte und ältere Beschäftigte sind weniger als Zielgruppe im Blick (unter 50 Prozent) und nur ein Drittel der Befragten fokussiert in der Weiterbildung auf Menschen mit Migrationshintergrund. Hier liegen Potenziale brach, so das Fazit des Studienteams. Dass das duale Studium nur in 47 Prozent der Unternehmen und Traineeprogramme nur in 15 Prozent aufgelegt werden, überrascht ebenfalls. "Das sind hervorragende Maßnahmen, um junge Talente frühzeitig zu identifizieren und zu entwickeln", sagt Anselm Elles, Geschäftsführer AFC.Mit je 96 Pozent sind die eigene Homepage und Stellenanzeigen in Jobbörsen die präferierten Kanäle, um Bewerber anzusprechen. Kampagnen in sozialen Netzwerken haben an Bedeutung gewonnen und werden von 72 Prozent der Befragten eingesetzt, gefolgt von Fachmessen und Hochschulveranstaltungen (62 Prozent) sowie der Kooperation mit der Bundesanstalt für Arbeit (62 Prozent).