Was tun Unternehmen, um Mitarbeiter zu binden?Mitarbeiterbindung funktioniert über verschiedene Maßnahmen. Zunehmend genutzt wird zum Beispiel mobiles Arbeiten. Da dies aber nicht für die Mitarbeitenden umsetzbar ist, die in Produktion und Logistik arbeiten, kommen erfolgsorientierte Vergütung, individuelle Anreizsysteme, die Vereinbarung von Entwicklungszielen sowie betriebliche Krankenversicherung und Altersvorsorge zum Einsatz. Teambuilding-Maßnahmen werden in den letzten beiden Jahren ebenfalls verstärkt angeboten.Sie registrieren steigende Ansprüche hinsichtlich Flexibilität des Arbeitseinsatzes, der Selbstständigkeit und des kooperativen Führungsstiles. Sind die Unternehmen darauf eingestellt?Die Unternehmen befinden sich in der Transformation und das betrifft auch die Arbeitswelt. Allerdings bleibt die Flexibilität in der Produktion im Schichtbetrieb nach wie vor beschränkt. Dennoch herrscht auch hier kein Stillstand. Mit dem Thema Führung setzen sich die Unternehmen auseinander. Besonders junge Menschen am Anfang des Berufslebens wünschen und brauchen eine andere und intensivere Feedbackkultur. Das Thema Wertschätzung ist nicht nur monetär zu betrachten, sondern wichtig ist auch, Zeit für Führung zu haben, den Mitarbeitenden mit seiner Leistung wahrzunehmen, so dass Weiterentwicklung im Dialog stattfindet.Bei der Weiterbildung werden Geringqualifizierte und Migranten übersehen.Fast jedes zweite Unternehmen – 45 Prozent – hat erkannt, dass es Nachholbedarf gibt, das Potenzial von Geringqualifizierten noch besser auszuschöpfen. In Zukunft wird die Fokussierung auf Zuwanderung entscheidend sein, denn ohne diese Arbeitskräfte wird die Wettbewerbsfähigkeit nicht aufrecht zu erhalten sein. Die Herausforderung ist, qualifizierte Ansprechpartner in den Personalabteilungen zu beschäftigen, die sprachlich und fachlich in der Lage sind, Bewerber anzusprechen und das Unternehmen so zu positionieren, dass die nach wie vor bürokratischen Prozesse gut gemeistert werden. Die Verwaltungsverfahren müssen vereinfacht, digitalisiert, beschleunigt und damit planbar für Arbeitgeber und ausländische Arbeitskraft ausgestaltet werden. Das von der Bundesregierung geplante Chancenaufenthaltsrechtsgesetz geht in die richtige Richtung. Christoph Assmann/Berlin Stefanie Sabet, Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. Unsere Studienergebnisse zeigen: Die befragten Unternehmen nutzen einen Maßnahmen-Mix aus internen Bildungsmaßnahmen, gezieltem Coaching oder externen Kursangeboten, um bei der Aus- und Weiterbildung unterschiedlichen Anforderungen zu entsprechen. Die Branche, die überwiegend im ländlichen Raum angesiedelt ist, spielt eine herausragende Rolle bei der Integration und nutzt die Chance, neue Mitarbeitende zu rekrutieren.Die Rolle der Personalabteilung wandelt sich: in welche Richtung?Die Herausforderungen bei Recruiting, Employer Branding, Mitarbeiterbindung und Führungsreform, können nur bewältigt werden, wenn die Personalabteilungen auch entsprechend mit Ressourcen ausgestattet sind und ihre tragende Rolle für die Transformation erkannt wird. Es bleibt erfolgskritisch, dass die Personalabteilung als Schnittstelle zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft betriebliche Anforderungen und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden in Einklang bringen kann.Wird soziale Nachhaltigkeit in den Unternehmen weiter eine Rolle spielen?Nahezu die gesamte Branche sieht sich gut aufgestellt, was die Einhaltung nationaler und internationaler Sozialstandards im Unternehmen und der Lieferkette, aber auch der Compliance betrifft. Bei anderen gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsanforderungen wie dem Beitrag zum Gemeinwesen etwa durch Sponsoring oder Spenden bewerten sich knapp zwei Drittel der Unternehmen als "gut". Bei Maßnahmen zur Qualifizierung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter im Hinblick auf den demographischen Wandel sieht sich nur jedes zweite Unternehmen "gut" aufgestellt.Gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen, ist bei Rekrutierung und Mitarbeiterbindung ein Argument. Es steigert die Arbeitgeberattraktivität und wirkt sich positiv auf Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter aus.Was hat der Gesetzgeber für 2023 in petto, das die Personalarbeit tangiert?Die Unternehmen sind an vielen Stellen von der Gesetzgebung überfordert. Beispiele sind das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das Hinweisgeberschutzgesetz und die Umstellung auf die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Auch beim Arbeitszeiturteil sind viele Fragen durch den Gesetzgeber noch ungeklärt. Wichtig ist aus ANG-Sicht, dass Vertrauensarbeitszeit erhalten bleibt, alles andere wäre ein Rückschritt für Beschäftigte und Arbeitgeber gleichermaßen.