Arbeitsrechtler: Redner wie Jurist Björn Gaul weiteten beim Jahreskongress in Berlin den Blick auf ethische Aspekte der Personalarbeit.

Human Ressource-Management Personalarbeit ist gelebte Ethik

Einen großen Bogen spannte der Bundesverband der Personalmanager auf seinem Jahreskongress für die Personalarbeit der Zukunft. Es ging um das Selbstverständnis von HR in der Krise und wie man Arbeit "enkelfähig" macht.

"Warum nur bessere Arbeit den Planeten retten kann", war Hans Rusineks Aufschlag zu nachhaltiger Arbeit. Der New-Work-Experte ist Doktorand an der Universität St. Gallen. Solange sich die Wirtschaft auf das ewige Herstellen und Konsumieren, das Verarbeiten eines begrenzten Planeten konzentriere, sei Nachhaltigkeit und Purpose nur Green Washing. Der Blick müsse geweitet werden für ökologische Auswirkungen, um den Fortbestand der Arbeit zu sichern. Zum Glück habe HR den Schlüssel für das Lernen, das Aneignen neuer Fähigkeiten in der Hand.



"Schauen Sie nicht nur aus arbeitsrechtlicher Sicht auf HR-Themen, sondern fragen Sie sich, ob sie fair sind", appellierte der Jurist Björn Gaul von der Großkanzlei CMS an sein Publikum. Ausschlaggebend sei für die meisten Beschäftigten nicht der Job, sondern die Unternehmenskultur. "Und das ist gelebte Ethik." Dass das Arbeitsrecht alleine dabei keine Richtschnur vorgibt, machte Gaul an verschiedenen Beispielen klar: "In der Coronazeit mussten Arbeitgeber ständig Datenschutz gegen Arbeitsschutz abwägen." Auch beim Arbeitszeitgesetz müssten sich Unternehmen fragen, welche Ethik sie teilen? Die, die Beschäftigten maximale Zeitsouveränität gewährt oder die, die auf Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeiten pocht, indem beispielsweise der Mailzugang gesperrt wird.



Ana Cristina Grohnert von der Charta der Vielfalt zählt Diversität unbedingt zu den Bausteinen nachhaltiger Personalarbeit. "Diversität ist kein Programm für einzelne Gruppen, sondern ein systemischer Ansatz für den Unternehmenserfolg." Es gehe darum, im Unternehmen ein Abbild der Gesellschaft zu schaffen, auch um die Wünsche der Kunden besser zu verstehen. "In den Führungsetagen sind wir noch auf dem Weg", sagte Grohnert. Die junge Generation treibe das Thema Diversität, sei aber nicht automatisch offen dafür.