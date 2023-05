Anhören

Hybrid Arbeiten Hornbach hilft beim Neudesign von Büros

Unter dem Motto "flexify your work" hat das Technologieteam bei Hornbach mit Organisationsentwicklerin Katharina Schenk den alten Einzelbüros nach der Pandemie den Kampf angesagt. Mit viel Eigenitiative und Materialien aus dem Baumarkt wurden moderne Räume zum Vernetzen geschaffen.

"Trotzdem sollten sie sich immer wie Hornbach anfühlen", erklärte Schenk auf der Personalmesse Copetri in Offenbach ihr Vorgehen: Immer ganz nah an den Bedürfnissen der Mitarbeiter und dem Anspruch, gesund und fokussiert arbeiten zu können – bei gleichzeitig begrenztem Budget. Diese Erfahrung will Hornbach jetzt extern weitergeben. "Flexify your work" bietet pragmatische Hilfe beim Konzept, Layout und der Konstruktion neuer Arbeitswelten und war auf der Copetri sogar mit eigenem Messestand vertreten.