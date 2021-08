Anhören

Merken



Ifo-Umfrage Handel beklagt fehlendes Personal : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In der Phase der wirtschaftlichen Erholung hat sich im Einzelhandel zwischen April und Juli 2021 der Anteil der Firmen, die unter Fachkräftemangel leiden, von 15,7 auf 30,6 Prozent verdoppelt. Das zeigt die vierteljährliche Umfrage des Ifo-Instituts.

Noch nie seien die Zahlen so hoch gewesen. In der Industrie sind die Nahrungs- und Futtermittelhersteller am stärksten betroffen: Fast jedes zweite Unternehmen beklagt fehlende Fachkräfte.