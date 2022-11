Anhören

Inflationsausgleich Jede zweite Firma plant Sonderbonus : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von maximal 3000 Euro bis Ende 2024 kommt bei Arbeitgebern gut an. In einer Umfrage unter 142 großen deutschen Unternehmen gibt die Hälfte an, dass sie solch eine Prämie auszahlen wird.

45 Prozent sind noch unentschlossen und vier Prozent lehnen eine Auszahlung ab. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Befragung der Vergütungsberatung WTW. Von den Befürwortern möchten nur 17 Prozent die Prämie noch dieses Jahr an ihre Mitarbeitenden geben.