Wer bei Rewe und Penny arbeitet, kann sich über zusätzlichen Rabatt freuen.

Inflationsausgleich Rewe verdoppelt Rabatt für Mitarbeiter

Während auf bundespolitischer Ebene über weitere Maßnahmen zum Inflationsausgleich für die Bürger diskutiert wird, schafft Rewe Fakten. Der Händler hebt den Rabatt, den Mitarbeitende bei Rewe und der Discount-Tochter Penny erhalten, deutlich an.

Rewe erhöht den Rabatt für Mitarbeiter bei Lebensmitteln zum 1. Juli von 5 auf 10 Prozent. Die Vergünstigung in dieser Höhe gilt laut einem Beitrag im Mitarbeitermagazin One für Einkäufe bei Rewe und Penny bis maximal 1000 Euro pro Monat. Werden durch den erhöhten Rabatt Steuerfreibeträge oder Freigrenzen überschritten, übernimmt das Unternehmen diese Kosten. Dadurch sollen die Mitarbeiter von dem vollen Preisnachlass profitieren, heißt es. Die Maßnahme ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet.



Rewe begründet den Schritt mit den "aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen". Gemeint ist die Verteuerung zahlreicher Artikel des alltäglichen Bedarfs, allen voran Lebensmittel. Die Verdopplung des Mitarbeiterrabattes bewirke "eine direkte und merkliche finanzielle Entlastung im Alltag", so Rewe-Group-Chef Lionel Souque. Der Vorstand habe die Maßnahme gemeinsam mit den Kaufleuten und Betriebsräten "schnell und unkompliziert entschieden", so Souque.



Lob erhält Rewe dafür vonseiten der Arbeitnehmervertretung. "Der Gesamtbetriebsrat begrüßt die Verdoppelung des Mitarbeitendenrabatts angesichts der immer weiter steigenden Inflationsrate ausdrücklich", sagt Helmut Göttmann, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Rewe/Penny. "Die Anhebung ist für unsere Kolleginnen und Kollegen und deren Familien eine große und hilfreiche Unterstützung bei der Bestreitung ihres Lebensunterhaltes."