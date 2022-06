Innovation: Barilla sucht Start-up-Talente

Das von Barilla geförderte Programm "Good Food Makers" unterstützt nachhaltige Innovationen in der Lebensmittelherstellung und sucht erneut Bewerber für das zweimonatige Förderprojekt.

Bis zum 22. Juli können sich Agro- und Food-Start-ups bewerben, die etwa neue Trocknungs- oder Backtechnologien erproben, innovative Pasta-Produkte für zu Hause entwickeln oder KI bei der Getreidezucht einsetzen. In vier Jahren hat Good Food Makers über 400 Projekte unterstützt, mehr als 100 Barilla-Manager sind bisher beratend und als Ideengeber eingebunden. Die Innovationsplattform "Plug and Play" ist in diesem Jahr Partner des Förderprogramms.