Was aus der Krise heraus geboren wurde, stärkt heute die Restaurantkette L‘Osteria: ein eigenes Liefergeschäft und Produkte für den Handel.

Mancherorts bilden sich wieder Schlangen vor den europaweit 157 L‘Osteria-Restaurants mit der wagenradgroßen Pizza als Spezialität. Es hätte auch anders ausgehen können, denn Pandemie und Inflation beuteln die Gastronomie bis heute. "Entscheidend war der Zusammenhalt der Famiglia", sagt CEO Mirko Silz und zählt - was im LEH undenkbar ist - ganz selbstverständlich auch Lieferanten und Franchisepartner dazu. "Wir haben im März 2020 einen Krisenstab gebildet mit dem Willen, die Krise als Chance zu begreifen und Arbeitsplätze zu sichern", sagt er. Zu den Ergebnissen zählte der unverzügliche Aufbau eines eigenen Lieferdienstes. "Es war schon etwas Empathie nötig, um unsere Restaurant-Mitarbeitenden aufs Ausliefern einzustimmen", räumt Silz ein. "In der Pandemie bin ich 5 000 bis 6 000 km pro Woche gefahren, um zu hören, wie es unseren Teams und Franchisepartnern geht, was möglich ist und was nicht." Je länger die Pandemie dauerte, umso besser habe man den Beschäftigten aufzeigen können, "dass das, was wir tun, Arbeit sichert und ihnen eine Perspektive gibt."2019 schon hatte L’Osteria über Foodora begonnen, Gerichte auszuliefern. Doch "wir wollten aus diesen Abhängigkeiten raus und unsere Markenphilosophie, "the joy of Italy - everywhere for everyone", adäquat bis an die Haustür transportieren." Nach einem Test in München wurden eigene Taschen, Motorroller und Fiat 500 bestellt. "Bis Juni 2020 gingen drei Viertel der Restaurants an den Start." Die Haurucklösung erwies sich – zusammen mit den staatlichen Hilfen – als Rettung. "In der Spitze haben wir mit Delivery rund 38 Prozent der ursprünglichen Umsätze erreicht", so Silz.Nach dem ersten geglückten Markentransfer in das Außer-Haus-Geschäft wagt L’Osteria seit Herbst 2022 einen zweiten: mit Produkten für den Supermarkt. Im Fokus steht die Pizza. "Wir haben lange getestet, weil wir den Schritt erst gehen wollten, wenn wir die größte, schwerste und geschmacklich beste Pizza im Markt haben", so Silz. Die etwa 600-Gramm schweren Pizzen mit rund 32 cm Durchmesser sind derzeit in den Edeka-Regionen Südbayern, Nordbayern/Thüringen und Nord erhältlich. Gespräche mit weiteren Kunden laufen bereits. Silz ist zuversichtlich, dass für L‘Osteria-Pizzen auch in der Tiefkühlversion 5,49 bis 5,99 Euro gezahlt werden.