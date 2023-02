Herausarbeiten, was beim hybriden Arbeiten anders ist, das will das Fraunhofer IAO im Projekt "Connected Work".

Musste sich früher der Mitarbeitende erklären, warum er nicht ins Büro kommen wollte, muss heutzutage der Arbeitgeber intensive Überzeugungsarbeit leisten oder Anreize schaffen, warum man denn nun bitte kommen möge, beschreibt Josefine Hofmann in ihrem Blog etwas zugespitzt die Lage. Hofmann leitet das Team Zusammenarbeit und Führung beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). Nicht wenige Arbeitgeber, so die Arbeitswissenschaftlerin, "fackeln ein kleines Feuerwerk an Roll-Back-Aktivitäten ab", um den gemeinsamen Arbeitsort interessant zu machen."Wir sind konfrontiert mit einem ausgeprägten Beharrungswillen der Mitarbeitenden und deren deutlich konkretisierten Vorstellungen davon, wann sie wo am liebsten arbeiten wollen." Ein Zurück zu früher werde es nicht geben. So schlägt Hofmann vor, statt zu klagen und die Defizite mobiler Arbeit herauszustellen, mit "gut überlegten Messungen" den "echten Effekten" hybrider Arbeit auf den Grund zu gehen. Sie plädiert dafür, herauszuarbeiten, was anders geworden ist, um daraus Vorschläge zur Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsräume abzuleiten. Dazu bietet das Fraunhofer IAO im Rahmen des Innovationsverbundes "Connected Work", auch die Möglichkeit.Unternehmen, die Interesse haben, sich an Workshops, dem Austausch und Expertenrunden zu beteiligen, können sich beim IAO Stuttgart melden. "Wir müssen Hybridität gemeinsam gestalten und dabei Unterschiede zwischen den Mitarbeitenden ernst nehmen", sagt Hofmann. Am Ende der Analyse-Phase könnte dann als neue Kennziffer die "Präsenzrendite" stehen. Und zwar verstanden als "nachweisbarer Gesamteffekt einer guten Mischung aus ortspräsenter und ortsmobiler Arbeit."