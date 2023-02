Es ist aber doch gerade eine Folge der Pandemie, dass wir privater geworden sind im Job: Wohnzimmer in Onlinemeetings hergezeigt und Sorgen mit Kollegen geteilt haben. Das gipfelt in der Employer-Branding-Phrase „Bring your whole self to work“. Haben Sie damit ein Problem?





Heute wollen wir im Job zu den tiefsten Tiefen unseres Selbst vorstoßen und obendrein damit noch, ganz klassisch bürgerlich, unseren Erfolg vergrößern. Ein doppelter Sinndruck, der für viele zur Last wird.

Also erst einmal finde ich es gut, dass wir unsere Persönlichkeit an den meisten Arbeitsplätzen in Deutschland nicht verleugnen müssen: Wer homosexuell ist, kann dazu in fast allen Arbeitsumfeldern – außerhalb der Fußball – Bundesliga - stehen. Was ich weniger unterstütze, ist die Sehnsucht, sich im Unternehmen 100 Prozent selbst verwirklichen zu können, dies als den einen Ort zum Ausleben aller Wünsche, Ideen und Talente zu sehen. Eine solche Selbstverwirklichungsprosa entstammt der Hippie-Bewegung. Nur dass die Hippies dabei nicht an ein Angestelltendasein dachten.