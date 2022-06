Eine der Herausforderungen wird es sein, herauszufinden, wie gut sich die 4-Tage-Woche auf Branchen mit Kundenkontakt ausdehnen läßt. Für einige Unternehmen könnten technische Lösungen in Betracht gezogen werden, zum Beispiel die Verlagerung auf das Internet im Handel. Einige Unternehmen müssen sicher mehr Mitarbeiter einstellen.Es gibt einige schwierige Entscheidungen zu treffen, vor allem, wenn es zu Gewinneinbußen kommen könnte. Wenn alle anderen Ladenbesitzer mit dem gleichen Problem konfrontiert werden, wie die 4-Tage-Woche umzusetzen, werden vielleicht die Preise steigen. Aber wenn die Preise steigen, weil die Beschäftigten im Laden mehr verdienen und damit mehr Anerkennung erhalten, könnte das eine gute Sache sein.Wir sind bereits eine gespaltene Gesellschaft. Es gibt Menschen in gut bezahlten, qualifizierten Jobs und Menschen in schlecht bezahlten Jobs. Die einzige Möglichkeit, wie das gelöst werden kann, wäre ein Gesetz, das die Arbeit auf vier Tage begrenzt. Aber vielleicht wird die 4-Tage-Woche ganz von selbst langsam zur neuen Normalität.Durch eine verkürzte Arbeitszeit gibt es die unterschiedlichsten Vorteile für Beschäftigte. So könnten zum Beispiel Männer und Frauen, letztere arbeiten im Durchschnitt weniger Stunden pro Woche, eine gleich lange Arbeitszeit entwickeln. Das könnte die Kluft zwischen den Geschlechtern in Bezug auf Bezahlung schließen und außerdem zu einer gleichberechtigten Teilung der Kindererziehung führen.Das ist ein guter Punkt. Da wir länger und gesünder leben, könnte man damit beginnen, nur 4 Tage zu arbeiten. Ab dem 60sten Lebensjahr, könnte die Arbeitszeit auf drei Tage und bei Erreichen der 70 auf zwei Tage reduziert werden. Bei einer 5-Tage-Woche ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Arbeitnehmer mit 50 Jahren einen Burnout hat.Es gibt kein einheitliches Maß für die Effizienz, da alle teilnehmenden Unternehmen unterschiedliche Ziele haben, obwohl die Produktivität gleich bleiben sollte. Einige müssen vielleicht mit höherer Geschwindigkeit oder wirtschaftlicher arbeiten. Andererseits könnte es bei einer verkürzten Wochenarbeitszeit zu einem Anstieg des Stressniveaus und zu psychischen Gesundheitsproblemen kommen. Manche Menschen haben zum Beispiel noch nie über ihre Freizeit nachgedacht. Es ist wichtig, dass das Projekt über einen längeren Zeitraum läuft, damit wir uns viele verschiedene Faktoren ansehen können.