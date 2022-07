Reckitt

Julia Mellberg Heneghan: Marketing Director Central Europe ist verheiratet und hat zwei Söhne, 6 und 4 Jahre alt.

Interview mit Reckitt-Marketingdirektorin Julia Mellbergh Heneghan "Karriere und Familie sind kein Widerspruch"

Work oder Life, Marketingdirektorin oder Mutter? Die Verbindung macht es für Julia Mellbergh Heneghan.

Frau Mellberg Heneghan, Sie leiten bei Reckitt das Marketing für Zentraleuropa und haben zwei kleine Söhne. Nehmen Sie sich als Role Model wahr?



Nein, es gibt so viele ehrgeizige Berufstätige auf allen Ebenen, die eben zufällig auch Eltern sind. Aktuell sind bei Reckitt 30 Prozent der globalen Führungspositionen mit Frauen besetzt. Bis 2030 sollen daraus 50 Prozent werden, was ich natürlich sehr befürworte. Meine weiblichen und männlichen Kollegen inspirieren mich jeden Tag aufs Neue mit ihrer Hands-On Mentalität und ihrem Einsatz für die Familie, während sie genauso erfolgreich bei der Arbeit sind. Wir unterstützen uns außerdem gegenseitig mit Mentoring-Programmen, in denen wir Erfahrungswerte austauschen und wichtige Themen besprechen können.







Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als sie angekündigt haben, ein Kind zu erwarten?