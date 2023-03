Bert Bostelmann / bildfolio

IW contra Ifo-Institut Institute streiten um den Nutzen höherer Löhne

Während die Tarifparteien in Deutschland gerade über zukünftige Löhne und Gehälter streiten, liefert sich das Institut der deutschen Wirtschaft mit dem Ifo-Institut eine kleine verbale Schlacht. Es geht dabei um die Frage, ob höhere Löhne gegen Personalmangel helfen.

Am 13.3. verblüffte das Ifo-Institut mit einer simplen Nachricht: "Gegen Fachkräftemangel helfen höhere Löhne", wurde Ifo-Präsident Clemens Fuest aus einem Aufsatz zitiert, den er gemeinsam mit Simon Jäger vom Institut zur Zukunft der Arbeit verfasst hat. Tarifparteien hätten es selbst in der Hand, "dort, wo Arbeitskräfte fehlen, der Knappheit durch Lohnerhöhungen entgegenzuwirken“, schrieben sie. Löhne und Arbeitsbedingungen würden sich insbesondere dort verbessern, "wo sie aus marktwirtschaftlicher Sicht zu niedrig waren". Sie führten dazu, dass Arbeitskräfte eingesetzt würden, wo sie produktiver seien.



Einen Tag nach dem Generalstreik in Deutschland, am 28.3., reagiert das Institut der deutschen Wirtschaft auf die Ifo-Botschaft mit der Pressemeldung: "Warum höhere Löhne keine Lösung sind". Argumentiert wird damit, dass in Deutschland derzeit 630.000 passend qualifizierte Menschen fehlen. Es sei eine verküzte Debatte, dass Arbeitgeber den Fachkräftemangel bekämpfen können, indem sie tiefer in die Tasche greifen. "Sogar in manchem deutschen Wirtschaftsforschungsinstitut findet sich diese Ansicht", schießt das IW gegen das Ifo-Institut.



Mit der IW-Fachkräftedatenbank könne das Institut das wachsende Personalproblem der Unternehmen belegen. Die Zahlen aus der Arbeitslosen- und Stellenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) würden zeigen, dass es im vergangenen Jahr bundesweit rund 1,33 Mio. offene Stellen für qualifizierte Fachkräfte gab und damit rund 370.000 mehr als qualifizierte Arbeitslose. Erschwerend komme hinzu, dass bei Angebot und Nachfrage die Qualifikation und Region sehr häufig nicht übereinstimmten. So kommt das IW auf die Zahl 630.000.



Fazit: Auch an der wachsenden demographischen Lücke könnten höhere Löhne nichts ändern. Sie würden weder kurzfristig dafür sorgen, dass benötigte Qualifikationen entstehen, noch mittelfristig Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt so verändern, dass ausreichend Mobilität entsteht. „Wir müssen qualifizierte Einwanderung fördern und in Zukunft mehr, nicht weniger arbeiten. Dafür braucht es auch mehr verlässliche Kinderbetreuung", schreibt das IW. Zudem müssten Mangelberufe attraktiver gestaltet werden heißt es auch. Eine Aussage, die von der des Ifo-Instituts eigentlich nicht so weit entfernt ist.