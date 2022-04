Job-Rotation: Abwechslung für Lidl-Talente

Auch nationale Job-Rotation möglich

Das Angebot ist nicht auf den Management-Nachwuchs mit internationalen Karriere-Ambitionen beschränkt. Auch Programm-Teilnehmende aus dem Vertrieb können ins Ausland gehen. "Unser Ziel ist es, allen Kolleginnen und Kollegen interessante Perspektiven und eine Vielzahl an individuellen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten", stellt Weyand klar. Über die horizontale Entwicklungsmaßnahme hinaus ist ein Global Leadership Exchange Programm im Angebot, um die Karriere voranzubringen. Es bietet zusätzlich die Möglichkeit, in den USA zu arbeiten.Neben den internationalen Angeboten, andere Unternehmensbereiche kennenzulernen, haben Lidl-Mitarbeiter auch die Möglichkeit, an einem nationalen Job-Rotation-Programm teilzunehmen. Dabei wechseln sie innerhalb eines Landes für einen begrenzten Zeitraum zum Beispiel aus einer Lidl-Regionalgesellschaft in die Lidl-Hauptverwaltung des jeweiligen Landes oder aus der Hauptverwaltung in eine der Regionalgesellschaften. Darüber hinaus ist ein Blick über den Lidl-Tellerrand spartenübergreifend innerhalb der Schwarz Gruppe möglich. So können Lidl-Beschäftigte beispielsweise bei der Schwarz Produktion oder bei Kaufland Erfahrungen sammeln.Aktuell sind rund 30 Lidl-Beschäftigte aus Deutschland über das internationale Programm im Ausland. Seit der Einführung 2016 haben 260 Talente aus verschiedenen Ländern daran teilgenommen. "Wir fördern und unterstützen so die individuelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden, stärken die länderübergreifende Zusammenarbeit und den interkulturellen Austausch", beschreibt Weyand den längerfristigen Nutzen. Die Erfahrungen und neuen Impulse würden die Rückkehrer in die eigene Arbeit und das Team einbringen. Für die Teilnehmer selbst geht es nicht ausschließlich um Berufliches. Einige schätzen es einfach, einmal in einem anderen Lidl-Land zu leben, den persönlichen Horizont zu erweitern und an Herausforderungen zu wachsen. "Du brauchst mehr Geduld, vor allem aufgrund der Sprachbarriere", beschreibt Felix. Gelernt hat der leidenschaftliche Hobbykoch in Spanien zudem, wie eine stilechte Paella zubereitet wird.