Die Erfahrung hat gezeigt, dass Integration besonders gut gelingt, wenn die Unternehmen einen Schritt mehr gehen. Für die frisch Angekommenen ist zum Beispiel Hilfe bei der Wohnungssuche, Kontoeröffnung oder Arztsuche unglaublich wertvoll. Die Bereitschaft dafür ist da. Die Betriebe sind unglaublich engagiert.Dass Sprache die größte Herausforderung und zugleich Schlüssel zum Erfolg ist. Das BAMF hat im Zuge dessen die Sprachkurse stärker auf Berufe und Fachbegriffe ausgerichtet, Unternehmen haben im Zuge der Digitalisierung Onlinekurse entdeckt. Bei der Integration im Betrieb sind Patenschaften und Mentoring unheimlich hilfreich. Und ganz wichtig ist, dass die ganze Stammbelegschaft mitgenommen wird in dem Bemühen um neue Kollegen aus Krisenländern.Es kommen vor allem Frauen und Kinder an. Die Kinderbetreuung wird daher eine große Rolle bei der Arbeitsmarktintegration spielen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt sind weniger kompliziert. Eine große Frage ist 2022 jedoch, wie lange die Schutzsuchenden tatsächlich in Deutschland bleiben werden. So spielt das Thema Ausbildung bei uns aktuell noch keine große Rolle. Der Großteil der Ukrainerinnen hofft, dass der Weg zurück bald möglich ist.