Jobware-Analyse Mehr Bewerbungen an Werktagen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

An Montagen werden doppelt so viele Bewerbungen versendet wie an Samstagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Langzeitauswertung der Jobbörse Jobware.

Es sei zu vermuten, dass Angestellte unerlaubterweise die Arbeitszeit nutzen, um ihren nächsten Karriereschritt vorzubereiten, mutmaßen die Studienautoren nach Auswertung des Bewerbungsverhaltens von 250 000 Nutzern der Plattform.