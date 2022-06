Anhören

Kollegialität Alnatura gewinnt New Work Award

Im Rahmen der HR-Kongresses New Work Experience ist Alnatura für sein umfassendes Konzept der kollegialen Zusammenarbeit ausgezeichnet worden. In der Hamburger Elbphilharmonie wurde dem Bio-Händler vor 2000 Besuchern der New Work Award 2022 verliehen.