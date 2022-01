Anhören

Kurier-Bezahlung Lieferando erhöht Stundenlohn auf 11 Euro : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Der Gastro-Lieferdienst Lieferando zahlt seinen 10.000 Kurieren seit Anfang des Jahres einen garantierten Lohn von mindestens elf Euro die Stunde. Das ist ein Euro mehr als zuvor.

Inklusive Boni und Pauschalen seien nun Verdienste von bis zu 18 Euro pro Stunde möglich, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zudem würde allen Lieferando-Fahrern ein Dienst-Smartphone und -Fahrrad angeboten. Das war laut einem Unternehmenssprecher bislang nur in 15 Städten der Fall und soll nun bis Ende März bundesweit an allen 60 Standorten eingeführt werden. Nutzen die Fahrer kein Firmenfahrrad, sondern ihr eigenes Rad oder ein geleastes, erhalten sie eine Kilometerpauschale von 14 Cent pro Kilometer. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten verwies darauf, dass das Unternehmen damit eine Gerichtsentscheidung zur Ausrüstung umsetze.



Die Bezahlung hält die NGG aber nach wie vor für unzureichend. Viele Fahrer könnten mit Boni im günstigen Fall nur rund 14 Euro erreichen. "Wir wollen einen verlässlichen Stundenlohn von mindestens 15 Euro", sagte der Gastgewerbe-Experte der Gewerkschaft, Christoph Schink. Das Bonussystem gehöre abgeschafft, weil es für die Fahrer zu gefährlicher Hetze führe.