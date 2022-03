Anhören

Langzeitstudie Teilzeit treibt die Gehaltsunterschiede : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat stark zugenommen, die ungleiche Bezahlung ebenfalls. Das zeigt eine Studie von Katrin Auspurg und Laila Schmitt von der Ludwig-Maximilians-Universität, München.

Sie haben die Entwicklung der Stundenlöhne von Männern und Frauen in Westdeutschland über 30 Jahre verglichen. "Die starke Ausweitung von Teilzeitarbeit bei Frauen geht mit einer deutlichen Ausweitung des Gender Wage Gap einher", sagt LMU-Soziologin Auspurg. Es zeige sich grundsätzlich ein wachsender Abstand in der Bezahlung von Teilzeit- und Vollzeitjobs. Die Forscherinnen plädieren dafür, geschlechtsspezifische Unterschiede im Erwerbsumfang in der Arbeitsmarktpolitik stärker zu berücksichtigen.