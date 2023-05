15 Jahre lang hat er in Konzernen wie Coca-Cola und L‘Oréal Marketingfunktionen übernommen, nun macht Dominik Schneider (44) aus seiner Leidenschaft für Mitarbeiterführung sein eigenes Geschäft.

„Mir geht es darum, männliche Leader zu weniger Dominanz zu ermutigen.“ Dominik Schneider

"Immer stark sein, auf alles eine Antwort haben, wenig Gefühle zeigen, dafür viel Meinung in Meetings", so beschreibt Dominik Schneider, wie er das typische Stereotyp für Alpha-Männer im Business wahrnimmt. Und mit genau diesen "Gorillaritualen" sei auch er sozialisiert worden. "Du musst lauter und aggressiver auftreten", habe ihm schon sein erster Chef mit auf den Weg gegeben. "Das hat mich gestresst, aber ich habe es – genauso wie viele Menschen in Führung übrigens auch – als Mittel akzeptiert, um erfolgreich zu sein."Doch heute, glaubt Schneider, stoßen Männer mit einem solchen Rollenverständnis schnell an ihre Grenzen. Die gefragten Führungsqualitäten haben sich verändert: Kommunikation, Teambeteiligung, Empathie und Selbstreflektion, nennt Schneider. Folgerichtig hat er "Beyond Alpha" zu seinem Thema erkoren. An einem positiven Namen habe er lange gefeilt. Denn der ehemalige Garnier-Markenchef möchte Männern Lust darauf machen, neue Verhaltensmuster auszuprobieren. Dazu bietet er Workshops an und spricht auf Veranstaltungen. "Das Geschäft baut sich aus meinem Netzwerk Stück für Stück auf", sagt er. Er sei auf keine Branche fixiert. Auch aus männerdominierten Bereichen wie der Finanzindustrie kämen Anfragen."Natürlich wird das Thema kontrovers aufgenommen", weiß Schneider. Schnell fühlten sich die Männer angegriffen in ihrem Führungsverhalten. "Das möchte ich unbedingt vermeiden. Mir geht es darum, männliche Leader zu weniger Dominanz zu ermutigen." Das Ziel sei keineswegs, alte gegen neue Stereotypen auszutauschen, sondern den Modus zu finden, der zu einem passt. Sich vom Druck frei zu machen, der sich aus unguten Rollenmustern ergebe, sei gesund für einen selbst, aber auch für das Arbeitsumfeld. "Ich habe mich auf eine aufregende Reise begeben", freut sich Schneider. "Denn mein Thema hat noch keinen kalt gelassen."