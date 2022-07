Up- und Reskilling sind in aller Munde und Systeme zur Wissensvermittlung stark gefragt. Personalisierung und Gamification sind bei der Gestaltung die Trends.

Digitale Lernplattformen erleben eine starke Nachfrage und das nicht erst seit Corona. Personalisierte Lösungen, auf die alle Mitarbeitenden Zugriff haben und die ihnen auf ihre Tätigkeiten und Bildungsbedürfnisse ausgerichtete Angebote machen, sind Stand der Technik. "Die Mitarbeiter erwarten heute personalisierte Angebote von Relevanz", sagt Thorsten Rusch, Solution Consultant bei Cornerstone, Anbieter von HR-Lösungen. Dazu werden Tätigkeits-Profile hinterlegt und das System liefert auf die Anforderungen und Arbeitsplatzbeschreibungen abgestimmte und qualitativ abgesicherte, kuratierte Angebote.Gefragt sind zunehmend Lösungen, die das vorhandene Wissen und die Potenziale der Mitarbeitenden erfassen und mit (künftigen) Anforderungen abgleichen. "Man muss die Projekte strukturiert angehen und darf sich nicht von der Technik leiten lassen", sagt Sünne Eichler, Leiterin des Steinbeis Institute for Digital Learning & Leadership. Sich über die Kultur, die gewünschte Organisation und Methode des Lernens bewusst zu werden, ist ihrer Meinung nach eine Basisaufgabe, bevor die Technik ausgesucht wird. Um die Organisatoren der Lernwelten auf ihre Aufgabe vorzubereiten, vermittelt Steinbeis in einem Lehrgang das Rüstzeug für den "European E-Learning Manager"."Nur die Technik kann nicht die Lösung sein", sagt auch Björn Preusser, Sales Manager beim Weiterbildungsspezialisten Haufe. Bestehende Aus- und Weiterbildungs-Strukturen sollten nicht in die digitale Lernwelt übertragen werden. Vielmehr müssten bei Methoden und Design neue Wege eingeschlagen werden.Gefragte Inhalte sind zurzeit vor allem hybride Führung, Vertrauen und Kommunikation. Ebenfalls gefragt ist das Management-Thema Compliance, so die Erfahrung von Christian Kiefer, Geschäftsführer der Mobile Learning Labs GmbH, die die App Quizzer zum spielerischen mobilen Lernen entwickelt hat. Edeka nutzt diese etwa zur Schulung der angehenden Kaufleute und auch Spar Österreich ist Kunde.