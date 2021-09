picture alliance / ZUMAPRESS.com | Patrick Fallon

Job-Tipps vom neuen CEO Andy Jassy

Amazon will mehr als 55.000 neue Stellen schaffen. Allein in Deutschland entstehen 5000 neue Jobs. Für weitere Anstellungen soll der Karrieretag mit dem neuen Konzern-CEO Andy Jassy sorgen. Und in den USA kommt der Onlineriese den Marihuana-Rauchern unter den Fahrern entgegen.

