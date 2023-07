Anhören

LGBTIQ+ Jüngere kündigen bei Diskriminierung

Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ist ein Grund für Mitarbeitende, zu gehen.

Laut einer Studie der Jobbörse Indeed haben 61 Prozent der befragten Betroffenen deshalb schon mindestens einmal den Job gewechselt.Insbesondere Jüngere melden die Vorfälle häufiger, unternehmen rechtliche Schritte und kündigen eher. Sechs von zehn Befragte wurden aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung schon einmal am Arbeitsplatz diskriminiert. Noch immer trauen sich lediglich 32 Prozent der Personen, die sich als LGBTIQ+ (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersex) identifizieren, am Arbeitsplatz offen damit umzugehen. Von den 53 Prozent der Befragten, deren Arbeitgeber sich öffentlich als LGBTIQ+-freundlich präsentiert, finden 87 Prozent, dass die Unternehmen dieses Versprechen auch einhalten.