Anhören

Merken



LZ-Event für den Führungsnachwuchs Wie Just Spices junge Zielgruppen erreicht : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

"Generation Y – Wie man die junge Zielgruppe in den Markt lockt", heißt es bei der "Young Business Factory Now" am 8. Juni ab 11.15 Uhr.

Just-Spices-Gründer Béla Seebach berichtet, wie man Sortimente aufmischt, Foodies begeistert und eigene Wege von der Produktentwicklung über die Kommunikation bis zum Vertrieb beschreitet. Inklusive Handelsperspektive und Teilnehmer-Networking. Jetzt zum interaktiven digitalen Livestream anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybfnow