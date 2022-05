.

LZ-Stellenmarkt Career Pioneer bündelt Jobportale der dfv Mediengruppe

Die dfv Mediengruppe und die Immobilien Zeitung (IZ) bringen die Stellenmärkte aller Einzeltitel, auch der Lebensmittel Zeitung, ein in das Joint Venture „Career Pioneer GmbH & Co. KG“ mit Sitz in Wiesbaden. Die HR-Marke Making Future rückt ebenfalls unter das neue Dach. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung über alle Verlagsbereiche hinweg.