Management : Führen in Krisenzeiten

„So große Krisen innerhalb von so kurzer Zeit, gab es in meiner Karriere noch nicht“ Marc Opeltl, Otto

Peter Pane

Plan B im Lockdown: Die Burgerkette Peter Pane schaltete um auf Bringdienst.

(Adrian Arab)

"So große Krisen innerhalb von so kurzer Zeit, wie wir sie in den vergangenen zweieinhalb Jahren erlebt haben, gab es in meiner Karriere nicht", sagt auch Marc Opelt, Vorsitzender des Bereichsvorstands beim Handelsriesen Otto. Der 59-Jährige muss es wissen: Seit 1990 arbeitet Opelt im Otto-Kosmos. Er erlebte, wie das Unternehmen durch die Nachwendezeit, durch Ölkrisen oder den Finanzcrash 2008 steuerte. Alles für sich genommen große Krisen – nur kamen sie eben nicht gleichzeitig. Opelt glaubt, dass es aufgrund der Polarität der Krisen heute wenig Sinn macht, als CEO Mikromanagement zu betreiben. Viel eher müssten Führungskräfte Strategien entwickeln, die "Antworten auf die mittel- und langfristigen Veränderungen geben können". Konkret heißt das im Fall Otto: Robuster werden. Zwar verordnete Opelt seinem Unternehmen zu Beginn der Corona-Krise wie viele Unternehmen striktes Cash-Flow-Management und er betont, dass auch heute die Marketing-Budgets deutlich unter den Vor-Corona-Jahren liegen. Doch Opelt sagt über den Anfang der Corona-Krise auch: "Schon vier bis sechs Wochen später haben wir die Strategie wieder angepasst und sind in den Wachstumsmodus gegangen."So entstand als Reaktion auf die steigende E-Commerce-Nachfrage in der Pandemie ein Marktplatz nach dem Vorbild von Amazon, auf dem Dritthändler ihre Artikel bei Otto verkaufen können. Otto erhält bei jedem Kauf eine Provision und wird gleichzeitig unabhängiger von einzelnen Zulieferern und Beschaffungsmärkten. Eine Strategie, die Opelt als Beleg für das "Robuster-werden" seines Unternehmens nennt und die sich in Zeiten von Krieg in Europa auszahlen könnte: "Wenn man eine Händlerplattform mit über 4 000 Anbietern hat, dann ist an den einzelnen Stellen, wo etwas fehlt, schnell für Ersatz gesorgt."Robuster zu werden, das empfiehlt auch Marcus Ewald, Geschäftsführer bei der Leipziger Krisenberatung 'Ewald & Rössing'. Ewald dürfte sich in diesen Tagen über eine Sonderkonjunktur freuen – schließlich ist er zur Stelle, wenn es in Unternehmen so richtig brennt. Auch Ewald glaubt, dass das, was der Wirtschaft in den kommenden Wochen bevorsteht, die schlimmsten Pandemie-Monate übertreffen dürfte. "Bei Corona hat man genau gewusst, dass es ein Virus gibt, wie es sich verbreitet und welche Impfstoffe dagegen wirken", so der Berater. "Bei der Krise, die durch den Ukraine-Krieg entstanden ist, ist die Sache komplexer." In Deutschland, warnt Ewald, könne in diesen Tagen sogar ein Geschäftsmodell auf dem Spiel stehen, für das Investoren die Bundesrepublik seit Jahrzehnten geschätzt haben: Verlässlichkeit. Jahrelang seien Unternehmen mit einer hohen Erwartungssicherheit verwöhnt worden, was die politischen Rahmenbedingungen, das Marktumfeld oder die Verfügbarkeit von Rohstoffen betraf. Mancher Investor vergaß darüber sogar den ein oder anderen Standortnachteil wie hohe Abgaben oder marode Autobahnbrücken. Mit dem Krieg in der Ukraine komme diese Verlässlichkeit an ihr Ende, weshalb auf der Kapitänsbrücke vor allem wieder ein Managertypus gefragt sei: Jener, der mit Unsicherheiten jonglieren kann: "Die Ausrede 'damit konnte ich nicht rechnen' funktioniert vielleicht ein- oder zweimal, aber spätestens nach dem dritten Mal ist Schluss", sagt Ewald. "Wir leben in einer Zeit, in der Dinge, die unvorstellbar wirken, nicht unwahrscheinlich sind."Seinen Kunden rät Ewald, Szenarien für einen Worst-Case, einen Best-Case und einen Mittelweg zu entwickeln und auf dieser Basis strategische Entscheidungen zu treffen. Dabei gehe es nicht darum, am Ende das Ergebnis mit der größten Wahrscheinlichkeit zu treffen, sondern aus einer Vielzahl von Alternativen neue Möglichkeiten abzuleiten, wie das eigene Unternehmen im Wettbewerb positioniert werden kann. Was bedeutet die Preisentwicklung bei Rohstoffen für die Bilanz? Wie sieht es mit der Arbeitnehmergesundheit infolge von Pandemien aus? Welchen Einfluss haben Exportrestriktionen und Nachfrageschocks? "Diese Szenarien helfen dabei, abzuschätzen, bei welchen Stakeholdern sich welche Variablen verändern", sagt Ewald. "Daran lässt sich etwa erkennen, welche Abteilungen sich besonders anstrengen müssen, welche Kundengruppen welche Ansprache erwarten und wie mit Mitarbeitern oder der Politik geredet werden muss." Wovon Ewald hingegen abrät: Sich als Manager in Krisenzeiten auf Reflexe zu verlassen. "In einer Notsituation fallen Menschen auf Urprogramme wie Angst, Aktionismus oder Lethargie zurück", so Ewald. "Diese Reflexe müssen aber nicht richtig sein, denn sie funktionieren vor allem dann gut, wenn man eine Situation schon häufiger erlebt hat. Erlebt man Krisensituationen zum ersten Mal, kann man seinen Instinkten weniger trauen."Was alle Krisen eint: Sie gehen mit einer hohen emotionalen Belastung für das Führungspersonal einher. Wenn von der eigenen Entscheidung Wohl und Wehe von Existenzen abhängt, ist es schwierig, innerlich zur Ruhe zu kommen. Für Entscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen werden, gilt das umso mehr.So zeigt der "Global Leadership Forecast", dass sich im vergangenen Jahr rund 60 Prozent der Führungskräfte erschöpft und ausgebrannt fühlten. Beim Führungskräftenachwuchs lag die Zahl sogar bei 86 Prozent. Als Stressoren nannten die mehr als 15 000 Führungskräfte, die für die Studie befragt wurden, Arbeitsorganisation, Monotonie oder mangelnden Handlungsspielraum. Ein Gefühl, das durch den Zustand permanenter Krise verstärkt wird und auch 'Peter Pane'-Chef Patrick Junge nicht unbekannt ist: "Abwägungen und Unsicherheiten mache ich in erster Linie mit mir selbst aus", gesteht er. "Meine Aufgabe ist es, mit meiner Erfahrung und meinen Ideen von der Kapitänsbrücke aus für Sicherheit zu sorgen und Zuversicht zu vermitteln. Das geht nicht, wenn man mit Hysterie unterwegs ist." Der Preis dafür sei der unruhige Schlaf, den er als Chef "fast jede Nacht" spüre.Seinem überwiegend jungen Führungsteam hat Junge verordnet, trotz der Dauerkrise Wege zu suchen, um abzuschalten. Er selbst tue das auf dem eigenen Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern, auf dem das Handy abgeschaltet und die Zeit für Spaziergänge in der Natur genutzt wird. "Ob jemand Yoga macht oder Crack raucht – jeder muss für sich etwas finden, wie er resetten kann", sagt Junge. "Ich kann jedem wirklich nur raten, sich die Akkus in der Birne regelmäßig aufzuladen, damit man am Montagmorgen fit, resilient und fröhlich pfeifend ins Büro kommt und vernünftige Entscheidungen trifft."