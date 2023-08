Anhören

Mehr Kooperation Studienabbrecher für Ausbildung gewinnen

Um mehr Auszubildende für sich zu gewinnen, empfiehlt das Centrum für Hochschulentwicklung Unternehmen, auch Studienabbrecher ins Visier zu nehmen.

Von den 470 000 Studienanfängern pro Jahr brechen 28 Prozent, also rund 130 000 ihr Studium ab. Auf der anderen Seite blieben 2022 rund 70 000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Statt Konkurrenz um eine schrumpfende Zielgruppe mahnt das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) mehr Kooperationen zwischen Hochschulen und Betrieben an. Es verweist ausbildende Unternehmen auch auf die bereits bestehenen Initiativen von Handwerkskammern und IHK. Jeder junge Mensch würde gebraucht, zeigt das CHE anhand eines Zahlenbeispiels: Wenn der Jahrgang 1963 mit 1,63 Millionen Geburten im Jahr 2030 im Alter von 67 Jahren in Rente geht, rückt der Jahrgang 2005 mit nur 670 000 Geburten nach. Seit 2013 kämpfen die Ausbildungsbetriebe in Deutschland damit, dass mehr Schulabgänger Student werden wollen als Azubi. Aber auch die Studierendenzahlen sinken neuerdings als Folge der demografischen Entwicklung.