„Wir wollen unsere Mitarbeiter befähigen, eigenverantwortlich zu arbeiten“ Eveline Urfer, Head of People Germany, AB InBev

Das deckt sich auch mit den Gründen, warum Unternehmen Mitarbeiterbefragungen einsetzen. Hier werden vor allem ein internes Benchmarking (68,8 Prozent), die Verbesserung der Kommunikation (66,5 Prozent), die Umsetzung der Strategie (61,4 Prozent) und ein externes Benchmarking (53,1 Prozent) genannt. Der kontinuierliche vergleichende Bewertungsprozess nach innen und außen ist eine wichtige Orientierung im Wettbewerb. Immer mehr Unternehmen befragen wiederholt, um Rückwärtsvergleiche zu ermöglichen (als eine Form des internen Benchmarkings), so die Ergebnisse einer Studie der Wirtschaftspsychologen Rüdiger Hossiep und Philipp Frieck. Der hohe Befragungstakt wie bei AB InBev praktiziert, ist die Ausnahme.Bei AB InBev werden die Ergebnisse der Umfrage intern veröffentlicht und anschließend beschäftigen sich die Teams mit den auf ihre Einheit heruntergebrochenen Erkenntnissen. "Es geht uns darum, dass die Führungskraft im Gespräch bleibt mit den Mitarbeitern und sich mit dem Feedback aus der Befragung auseinandersetzt," so Urfer. Dazu gehört auch, dass Maßnahmen besprochen und deren Umsetzung nachgehalten werden. So wurden beispielsweise auf Anregung der Mitarbeiter in den Bereichen der Schichtübergaben Bildschirme installiert, über die Informationen aller Art schnell an den Mann und die Frau in der Produktion gebracht werden. Auch bei der Arbeitssicherheit profitiert das Unternehmen vom Feedback der Beschäftigten: So sind beispielsweise individuell angepasste Kopfbedeckungen eingeführt worden, die einen besseren Halt und Schutz bieten. Daneben wurden neue und offenere Kommunikationsformate ins Leben gerufen wie "Breakfast Meetings" oder "Senior Female Leaders": Hier treffen sich Frauen im Vertrieb zum Austausch auch darüber, welche Herausforderungen oder Hürden es beim beruflichen Fortkommen gibt. Netzwerkgruppen von Frauen in Führungspositionen gibt es auf globaler Ebene ebenfalls."Insgesamt führt der Engagement Survey zu einer positiven Wahrnehmung", sagt Urfer. Das gelte für die Produktion ebenso wie für die Verwaltung und den Vertrieb. Wenn sich bei der Befragung herausstellt, dass das Klima in einem Team nicht in Ordnung ist, oder die Führungskultur zu wünschen übrig lässt, werden so genannte "Listening Sessions" organisiert. Das sind vertiefende Gesprächsrunden, bei denen Experten der Personalabteilung die Moderatorenrolle übernehmen.Zur transparenten Unternehmenskultur bei AB InBev gehört auch, dass die beiden Deutschland-Geschäftsführer einmal im Monat in sogenannten Business Briefings via Zoom den Beschäftigten die Geschäftslage erläutern. Dabei gehen sie direkt auf Fragen aus dem Publikum ein. Mitarbeiter können diese entweder anonymisiert oder namentlich über das Tool "Pigeonhole" stellen. "Das kommt sehr gut an", sagt Urfer. "Die Business Briefings sind ein wichtiger Ausdruck unserer gegenseitigen Vertrauenskultur."Anfang des Jahres hat AB InBev die Human Capital Management-Software (HCM) Workday eingeführt, auch das in einem weltweiten Projekt. Die Plattform für alle Daten (Stammdaten, Zeiterfassung, Payroll) und Vorgänge, die die Mitarbeiter betreffen, soll ebenfalls für Transparenz nach innen sorgen. "Jeder Mitarbeiter hat damit Zugriff auf seine Daten, kann seinen persönlichen Entwicklungsplan erstellen, Trainings und Schulungen abrufen und sieht weltweit, welche Stellen frei sind", sagt Neumeister, die für Deutschland das globale Projekt begleitet. Der Entwicklungsplan des Mitarbeiters enthält mögliche Perspektiven und Laufbahnschritte und welche Lernfelder zu schließen sind. Der Plan ist mit dem Vorgesetzten abgestimmt. Dieser hat eine aktive Rolle bei der Unterstützung der Mitarbeiter.Die HCM-Plattform integriert sämtliche Prozesse rund um die Mitarbeiter: Von der Rekrutierung, dem Onboarding über interne Stellenausschreibungen, Versetzungen, neue Schulungsthemen bis hin zum Talentmanagement. So werden Bewerbungs- und Versetzungsprozesse über das HCM digital angestoßen, begleitet und dokumentiert. "Das beschleunigt die Prozesse und die Beteiligten haben immer einen Einblick in den aktuellen Stand und das Procedere", sagt Neumeister. Auch das externe Recruiting wird über Workday gesteuert."Wir wollen unsere Mitarbeiter befähigen, eigenverantwortlich zu arbeiten", sagt Urfer. Dabei können und sollen technische Systeme unterstützen. Aber Technik ist nicht alles. "Wir sagen deshalb auch: Redet noch miteinander."