Anhören

Merken



Mitarbeiterbenefits Mehr Personalrabatt bei Edeka-Region : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In Zeiten von Inflation und Mitarbeitermangel baut die umsatzstärkste Edeka-Region Minden-Hannover die Benefits für Angestellte aus. Wie das Handelsunternehmen mitteilt, gibt es ab sofort für Mitarbeitende 10 Prozent Rabatt auf den Einkauf in allen Sortimenten.

Zuvor gab es ausschließlich Ermäßigung auf Blumen und Nonfood. Der Rabatt gelte in vielen Formaten in Eigenregie, sowie bei "zahlreichen" selbstständigen Händlern. Profitieren können Mitarbeitende aus allen Bereichen wie etwa Einzelhandel, Produktion, Logistik und Verwaltung. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen Beschäftigte so in Zeiten der Inflation "entlastet" werden, zudem sei die Ausweitung des Rabattes Ausdruck der "Wertschätzung" für die Mitarbeitenden.