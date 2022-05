Anhören

Mitarbeiterbeteiligung L'Oréal legt drittes Aktienprogramm auf

Der Kosmetikkonzern möchte noch mehr seiner 85 000 Beschäftigten zu Mitaktionären machen.

Nach den Runden 2018 und 2020 wird daher 2022 in 63 Ländern das dritte Mitarbeiterbeteiligungsprogramm mit 500 000 Aktien aufgelegt. Der Kaufpreis wird am 3. Juni auf Basis eines Durchschnittskurses an der Börse festgelegt und mit 20 Prozent vom Arbeitgeber bezuschusst.