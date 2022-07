Robbert Brink

Vertrauensbeweis: Wer in den Arbeitgeber investiert, zeigt Identifikation, Bindung und Hoffnung auf die Zukunft.

Mitarbeiterbeteiligung Mitbesitzer sind engagierter

Die Deutschen sind vorsichtige Investoren. Doch wenn ihr Arbeitgeber ihnen Anteile anbietet, greifen sie gerne zu. Es gibt viele Gründe, warum beide Seiten profitieren. Der Wunsch nach mehr Sinn oder "Purpose" zählt dazu.

Im Juni kamen Hornbach-Aktionäre ins Schwitzen. Nach einer Gewinnwarnung am 14.6. stürzte der Kurs der Holding von 111 Euro ab und bewegt sich seitdem nahe 80 Euro. Was war passiert? Nach zwei besonders guten Corona-Jahren meldete der Baumarktbetreiber für das erste Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang aufgrund rasanter Preissteigerungen und Lieferkettenproblemen. Damit steht Hornbach nicht allein, doch das Gros der deutschen Anleger mag Schwankungen nicht. Bevor sie Aktien kaufen, legen sie das Geld lieber zinsfrei auf das Sparkonto.



Nicht so 20 bis 25 Prozent der Hornbach-Mitarbeiter: Seit 1993/94 kaufen sie von einem Teil ihres Gehalts Belegschaftsaktien. Vom Kursverfall im Juni waren sie zum Glück nur bedingt betroffen: Grundsätzlich sind sie durch zweijährige Haltefristen langfristig orientiert, zudem federn 54 Prozent Zuschuss zum Kaufpreis (2021) Kursrisiken ab. Drittens waren sie Aktionäre der Hornbach Baumarkt AG. Diese wird nicht mehr an der Börse gehandelt, so dass viele ihre Aktien verkauft oder der Hornbach Holding angedient haben. Ab Herbst wird das Beteiligungsprogramm mit Aktien der Holding fortgeführt. "Die Teilnahme am Belegschaftsaktienprogramm hat für viele Mitarbeiter einen hohen Stellenwert und ist damit ein sehr bedeutender Bestandteil der Zusatzleistungen", erklärt Holger Gebhardt, der bei dem Baumarkt in Deutschland den HR-Bereich "Zusatzleistungen" verantwortet. Selbst in Bewerbungsgesprächen sei das schon Thema.



Wirtschaftsexperten preisen Vermögensbeteiligungen seit vielen Jahren. Und selbst die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung macht sich stark für diese Form der verbrieften Teilhabe an den Früchten der Arbeit. Doch bislang beteiligen nur rund zehn Prozent der deutschen Unternehmen ihre Mitarbeiter am Gewinn und magere zwei Prozent am Kapital. Handel und Logistik halten sich besonders zurück, zeigt eine Umfrage der HR-Beratung Aon.