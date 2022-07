Anhören

Mitarbeiterbeteiligung Neue Freibeträge für Beteiligungen

Deutschlands Wirtschaft benötigt viele private Investitionen. Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesjustizminister Marco Buschmann haben daher Ende Juni ein "Zukunftsfinanzierungsgesetz" angekündigt, mit dem sie den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern und ihn attraktiver machen möchten.

Im Visier haben sie vor allem Startups, Wachstumsunternehmen und KMUs. Die bessere Ausgestaltung von Mitarbeiterbeteiligungen ist Teil des Pakets, da sie als eines der wichtigsten Instrumente zur Finanzierung von Startups gelten.



Höhere steuerliche Freibeträge sind geplant: Nach der lange ersehnten Anhebung erst im letzten Jahr auf 1 440 ist jetzt von 5 000 Euro die Rede. Auch die vereinfachte Übertragung von virtuellen Aktienoptionen ist Teil des Gesetzes. Denn mit diesem Modell arbeitet die Gründerszene bevorzugt: Werden einem Mitarbeiter virtuelle Optionen in Höhe von zwei Prozent überlassen, bekommt er beim Unternehmensverkauf zwei Prozent des Kaufpreises. Auf die tatsächliche Übertragung von Aktien wird aber verzichtet bei dieser Wette auf die Wertsteigerung.



Bislang gelten die regulatorischen Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungsmodelle in Deutschland im EU-Vergleich als besonders schlecht. Doch ändern die neuen Vorschläge aus Sicht des Startup-Verbands daran noch wenig. Das FDP-Gesetz strebt auch an, die Aktienkultur hierzulande generell zu verbessern, um die Nachfrage aller Bürger nach Unternehmensanteilen deutlich zu beleben.