Die Mitarbeiterbeteiligung sei sein Herzensthema, sagt Uwe Wamser. Als Geschäftsführer der Globus Markthallen Holding ist er auch für den Bereich Mitarbeiter verantwortlich.

Bausteine Globus Modell Plus 1000: Beteiligung an der eigenen Einheit (jeder Standort wird am Ergebnis gemessen). Idee: Verantwortung für Ergebnis und Kosten mitübernehmen. Sechs Anteile á 156 Euro sind maximal möglich im Wert von 936 Euro pro Jahr – steuer- und sozialabgabenfrei. Mit dem Neuanlagebonus pro Anteil in Höhe von 31,50 Euro, sind bei sechs Anteilen 1 125 Euro auf dem Konto. Diese Summe wird aktuell mit einem Basiszins von 5 Prozent verzinst. Dazu können bei einem positiven Geschäftsergebnis bis zu 3 Prozent Bonuszinsen kommen. Die Beteiligung muss mindestens sechs Jahre gehalten werden. Am Verlust werden Mitarbeiter nicht beteiligt.





Modell Plus 2000: Kapitalbeteiligung am Gesamtunternehmen, der Globus Holding. Der Anteilswert beträgt jeweils 100 Euro; auch hier erstreckt sich die Laufzeit über mindestens sechs Jahre. Der Basiszins beträgt aktuell 5 Prozent, hinzu kommt ein ergebnisabhängiger Bonuszins von maximal 5 Prozent.

Wir haben den Anspruch, das unternehmerischste Unternehmen im Handel zu sein. Es gibt also nicht nur eine Geschäftsführung und Geschäftsleiter, die Verantwortung übernehmen, sondern viele Mitarbeiter in den Markthallen vor Ort, in der Globus-Koordination sowie im Logistik-Zentrum. Deshalb darf beispielsweise jeder Mitarbeiter im Verkauf ohne Rücksprache über bis zu 500 Euro im Sinne des Kunden entscheiden. Wenn wir den unternehmerischen Gedanken so leben, ist es nur konsequent, auch alle Mitarbeiter am Erfolg zu beteiligen.Wir haben uns schon 1991 für die Beteiligung der Mitarbeiter entschieden. Mittlerweile ist in Deutschland unternehmensweit fast jeder zweite Mitarbeiter an Globus beteiligt. In der Markthalle Bobenheim-Roxheim sind es fast 90 Prozent, in der Koordination etwa 64 Prozent. Warum? Das Modell ist für unsere Mitarbeiter sehr attraktiv und beteiligen kann man sich bereits mit 13 Euro monatlich. Die Verzinsung lag 2019 bei über 10 Prozent. Das ist mit traditionellen Anlageformen nicht möglich.Wer in den letzten 10 Jahren die maximale Summe von 936 Euro jährlich in das Modell Plus 1000 investiert hat, hat etwa 4 600 Euro an Zinsen erhalten und wird kurz vor Weihnachten voraussichtlich wieder 500 bis 800 Euro bekommen. Über die Jahre haben sich die Mitarbeiter mit rund 100 Mio. Euro als stille Gesellschafter bei uns engagiert. Das entspricht einem Wert von etwa 10 Prozent des Eigenkapitals! Im Durchschnitt halten sie 10.000 Euro.Der Erfolg steht und fällt mit der Kommunikation. Das Modell muss schon bei der Einstellung genau erklärt werden.