Mitarbeiterbindung Benefit-Budgets geraten unter Druck

Die angespannte Wirtschaftslage wirkt sich auch auf Benefit-Angebote für Mitarbeitende aus. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Vergütungsberatung WTW.

Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen erwartet, dass die Inflation einen wesentlichen Einfluss auf diese Budgets haben wird. Gleichzeitig sehen 85 Prozent von ihnen die Benefits-Strategie als entscheidend im Wettbewerb um Mitarbeiter. Umso wichtiger sei die regelmäßige Bewertung eigener Angebote, so die Berater. 58 Prozent der Unternehmen sind jedoch der Meinung, ihre aktuelle Benefits-Strategie sei wenig effektiv.



Im März 2023 befragte WTW mehr als 5.200 Unternehmen in 95 Ländern weltweit mit insgesamt über 22 Millionen Mitarbeitenden zu ihrer Benefits-Strategie (Status-quo, Effizienz, Ausrichtung und Planung für die kommenden zwei Jahre). In Deutschland nahmen 101 Unternehmen mit insgesamt rund einer Millionen Mitarbeitenden an der Befragung teil.