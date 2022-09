"Für uns war diese Pilotphase wertvoll und wichtig, weil wir einerseits erfahren wollten, ob die Bausteine für die Beschäftigten sinnvoll sind und genutzt werden. Und andererseits, weil die Führungskräfte Erfahrungen sammeln konnten, wie sich die Einsatzplanung durch dieses Modell verändert." Fazit war: Der Aufwand steigt tatsächlich. "Dies hatten wir im Vorfeld vermutet und die Führungskräfte auch entsprechend unterstützt", sagt Preuß. Kompliziert sei die Umsetzung allerdings nicht. Sie laufe überwiegend über eine bereits eingeführte moderne Mitarbeiter-App, "mit der wir die Vertragsänderungen digital und sehr schlank vollziehen."Unterm Strich war die Resonanz so positiv, dass das Pilotprojekt nun schon wenige Monate nach dem Start in Deutschland ausgerollt wird. Ab September 2022 haben 11 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Märkten, den Logistikstandorten und der Verwaltung die Möglichkeit, für das folgende Kalenderjahr eine "Arbeitszeit nach Maß" zu wählen. Das gilt ausdrücklich auch für Führungskräfte, ausgenommen sind Auszubildende und Studierende."Wir bei Hornbach sehen darin die große Chance, Menschen für das Unternehmen und für eine weitere Karriere zu gewinnen, die sich davon bislang ausgeschlossen wähnten, weil sie nicht in Vollzeit arbeiten wollten oder konnten", sagt Karsten Kühn, Vorstand und Arbeitsdirektor der Hornbach Baumarkt AG. "Das betrifft nicht nur Mütter und Väter, sondern auch Menschen, die sich ganz einfach mehr Freizeit wünschen und dennoch im Job viel Verantwortung übernehmen wollen." Dass Hornbach die Arbeitszeit just in dem Moment liberalisiert, in dem in Deutschland die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung vom BAG bekräftigt wird, sieht er nicht als Problem. "Hier hatten wir eine Lösung bereits, weit bevor das Thema heiß wurde". Bis auf ganz wenige leitende Angestellte nähmen bei Hornbach alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit vielen Jahren an der Zeiterfassung teil. "Insofern hat das BAG-Urteil keine Auswirkungen auf Hornbach."Den Erfolg von "Arbeit auf Maß" werden sich neben den Wettbewerbern sicher auch die Hornbach-Gesellschaften im Ausland anschauen. "Vielleicht wird das Modell dort adaptiert", sagt Preuß. "Schon jetzt gibt es in den anderen Ländern ebenfalls wichtige Initiativen." Beispielsweise nimmt die Landesorganisation in Österreich an dem Modellprojekt "familienfreundlicher Arbeitgeber" teil und ermöglicht den Beschäftigten sowohl den flexiblen Tausch von Schichten als auch Führungsaufgaben in Teilzeit. "Uns geht es im Kern darum, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen noch besser gerecht zu werden. Diese wechseln mitunter in den verschiedenen Lebensphasen und dem wollen wir durch die fünf Bausteine möglichst gut entsprechen."