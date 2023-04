Fotos: Henkel/Anthony Hamer, Tobias Ebert

Tatkräftig: Viele Henkel-Mitarbeiter engagieren sich bereits im Umweltschutz. Hier beim Einsatz in Düsseldorf.

Mitarbeiterengagement Nachhaltigkeits-Pioniere für Henkel

Henkel verknüpft die Nachhaltigkeitsziele mit dem Engagement der Mitarbeiter. Sie können sich unterstützt durch Trainings, Experten und Netzwerke zu Pionieren der Nachhaltigkeit entwickeln.

Henkel investiert in das Nachhaltigkeits-Wissen und -Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützt die Beschäftigten, die sich im und außerhalb des Unternehmens für die Umwelt engagieren. Der Düsseldorfer Konzern hat unter dem Namen "Sustainability at heart" ein mehrstufiges Programm aufgesetzt, das die Mitarbeiter sukzessive ins Boot holt und zu "Sustainability-Pioneers" aus- und weiterbildet. Nachhaltigkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt, so die Grundidee, und die weltweit rund 50 000 Beschäftigten des Konzerns sind mit ihrem Verhalten am Arbeitsplatz – ob im Büro oder in der Produktion – maßgeblich am ökologischen Fußabdruck des Unternehmens beteiligt. Ihr Umwelt-Engagement ist ganz im Sinne des Unternehmens und wird gezielt gefördert.



Die Mitarbeiter eignen sich mit Unterstützung durch Henkel das notwendige Wissen an, um mit Ideen und Projekten zum nachhaltigen Wirtschaften und Verhalten beizutragen. Zunächst ist somit Information und Schulung angesagt. Die Henkel-Beschäftigten weltweit können sich mit Online-Kursen und Trainings zu den verschiedensten Aspekten des Klimawandels und Ressourcenverbrauchs fit machen, sich mit Experten im Konzern vernetzen und schließlich eigene Projekte anstoßen. "Inform", "Learn" und "Connect" sind inhaltlich die drei Säulen des Programms, das im März 2022 startete.



Gefördert vom Top-Management soll es bis in die tiefsten Verästelungen des Konzerns weltweit verbreitet und umgesetzt werden. Eingebettet in die Henkel-Nachhaltigkeitsstrategie "2030 plus" wird mit der Initiative auch die Transformation des Unternehmens beschleunigt, sind Top-Management und die Macherinnen und Macher des Programms überzeugt.