Ifo-Umfrage Homeoffice-Nutzung bleibt auf hohem Niveau

Der Anteil der deutschen Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, ist im April nur leicht auf 24,9 Prozent gesunken. Im März waren es 27,6 Prozent.

Das geht aus einer Umfrage des Ifo Instituts hervor. "Die Homeoffice-Nutzung bleibt damit nach Abschaffung der Pflicht am 20. März auf einem hohen Niveau. Offenbar haben sich viele Unternehmen dauerhaft auf flexiblere Modelle eingestellt", sagt Jean-Victor Alipour, Experte für Homeoffice beim Ifo Institut. Am größten ist die Verbreitung bei den Dienstleistern (35,3 Prozent), mit am kleinsten im Einzelhandel mit 6,4 Prozent. Über die ganze Wirtschaft hinweg hat das Ifo Institut ein Homeoffice-Potenzial von 56 Prozent berechnet.