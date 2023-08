Anhören

Merken



Moderne Arbeitswelt Metro gestaltet Campus neu : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Metro investiert rund 18 Millionen Euro in die Umgestaltung der Bürogebäude zum "One Metro Campus" in Düsseldorf. Im Herbst beginnen die Bauarbeiten, um die Flächen bis 2026 zu modernen Bürowelten umzugestalten.

Den Einzelgesellschaften werden "Homezones" zugeordnet, Shared-Desk-Modelle ermöglichen flexibles Arbeiten. 3 400 Mitarbeitende in 11 Gesellschaften arbeiten hier laut Metro daran, "die Transformation zum reinen Großhändler voranzutreiben". Der Standort bietet auch drei Kitas und ein Fitness-Studio. Außerdem öffnet er sich mit Gastronomie und Einzelhandel im Erdgeschoss für die Öffentlichkeit. Frei werdende Büros sollen an externe Firmen weitervermietet werden. Durch Flächenverkauf ensteht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metro-Zentrale das neue Stadtquartier D.STRICT. "Erfolgreiche Unternehmenszentralen wie unsere sind räumlich nicht länger isoliert von ihrem Umfeld zu betrachten. Wir als Metro nutzen die Chance, unsere Unternehmensmarke auf dem One Metro Campus erlebbar zu machen und sehr eng mit unserer Kernkompetenz, der Gastronomie, zu verknüpfen. Zukunftsfähige gastronomische Konzepte werden von immenser Bedeutung für die Neugestaltung sein", erläutert Jürgen Schwarze, CEO Metro Properties Holding.