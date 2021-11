Sie hat aus meiner Sicht wenig Respekt vor der Aufbauarbeit, die ein Unternehmer leistet, vor dem, was es heißt, Unternehmer zu sein und sich Dinge selbst zu erarbeiten. Eine große Studie der Boston Consulting Group hat gezeigt, dass die Generation Z Führungspositionen und Verantwortung viel weniger anstrebt als die Vorgängergenerationen. Sie hat andere Werte. In den nächsten drei bis fünf Jahren wird es im Mittelstand zum größten Generationswechsel kommen, den es je gab, und ich weiß, dass viele Unternehmer Angst davor haben.Das eine wird von außen gefordert, das andere sind die Konsequenzen. Wenn er sich gegen E-Mobilität stellt, kriegt er Protest. Wenn er über den daraus folgenden Arbeitsplatzabbau spricht, ebenso. Das Verständnis der Gesellschaft für die Entscheidungen an der Spitze eines Unternehmens ist begrenzt. Natürlich gibt es skrupellose Manager. Aber es gibt auch genug, die genau wissen, welche Verantwortung sie für heutige und zukünftige Generationen tragen.Ich würde es mir wünschen, weil Unternehmer stärker in Erreichungs- als in Vermeidungszielen denken. Ein gutes Beispiel ist die Impfkampagne des Handels. Sie hat die Impfstationen in die Läden und Shopping-Center geholt, obwohl es Impfstationen gab. Ergebnis: Es wurden noch mehr Menschen erreicht. Trotzdem haben Manager und Unternehmer in unserer Gesellschaft kein besonders gutes Ansehen. Wirtschaft gilt schnell als böse.Eine kleine, denn man kann eigentlich nur verlieren. Wenn man für etwas einsteht und polarisiert, wird man von der Gesellschaft zerstört. Wenn eine Minderheit unter den Mitarbeitern eine Behauptung darüber aufstellt, was der Arbeitgeber falsch gemacht hat, kriegt sie immer recht. Natürlich wäre es wichtig, sich bei bestimmten Themen stärker zu positionieren. Aber gegen die Frauenquote oder das Binnen-Sternchen? Dazu braucht es wirklich mutige Unternehmer, die für Ihre Rechte aufstehen und etwas verändern wollen.