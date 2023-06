Ein Treffen vor Ort bringt Verbindlichkeit

Reisen sind länger geworden

Abwägung, ob persönlicher Kontakt wirklich nötig ist

(Adrian Arab)

"Wenn man Nachhaltigkeitsarbeit vom Schreibtisch in Deutschland aus macht, erreicht man so gut wie nichts", erklärt Lohmann im Gespräch mit der LZ. Das liege zum einen an kulturellen Unterschieden, weil die Menschen in den Produktionsländern von Kik Wert auf persönlichen Kontakt legten. Zum anderen entstehe durch digitale Meetings eine "Informationsasymmetrie, die wir nicht aufbrechen können, solange wir in Deutschland sitzen." Was Lohmann mit dem sperrigen Begriff beschreibt, sind zum Beispiel kleine Flunkereien, die jeder Nachhaltigkeitschef im persönlichen Gespräch mit gezielten Fragetechniken als solche entlarven kann. Per Zoom sei das nur schwer möglich.Als Beispiel nennt der 48-Jährige die Überprüfung des Accord Bangladesch, ein Abkommen für die Bekleidungsindustrie des südasiatischen Landes. In den rund 100 Fabriken, die Kik in den Accord eingebracht hat, müssen verschiedene Sicherheitsstandards eingehalten werden, vom Brandschutz über die Gebäudestatik bis hin zur ordnungsgemäßen Verkleidung von Stromleitungen. Lohmann erinnert sich an Gespräche, bei denen er die Einhaltung der Standards per Zoom überprüfen musste – und scheiterte. "Ich habe dann Ausreden gehört wie: ‚Ich kann nicht durch die Fabrik laufen, weil ich kein WLAN habe‘", beschreibt Lohmann. Sein Fazit: "Wir erleben einfach ein deutlich höheres Maß an Verbindlichkeit, wenn wir vor Ort sind." Inzwischen ist Lohmanns Team wieder regelmäßig auf den Rennstrecken gen Asien unterwegs, mit einer Ausnahme: China. Im wichtigsten Beschaffungsland von Kik hat die Regierung die Grenzen länger geschlossen gehalten als jedes andere Land, mit Folgen: "Die Nachhaltigkeitsstandards sind in dieser Zeit zurückgefallen, weil wir nicht physisch vor Ort waren."Kik ist im Handel, der Industrie und dem produzierenden Gewerbe kein Solitär: Viele Unternehmen, die ihre Vorprodukte aus einem global verzweigten Netzwerk einkaufen, haben mit dem Ende der meisten Reisebeschränkungen ihr Reiseaufkommen wieder hochgefahren. Gleichzeitig sind es diese Unternehmen, die ihre Mitarbeiter oft tage- oder wochenlang auf Dienstreise schicken – etwa um Anlagen zu warten, Produktionsprozesse zu überwachen oder regulatorische Auflagen wie die Einhaltung des neuen Lieferkettengesetzes zu überprüfen. Ein Trend, der wohl für die größte Veränderung im Geschäftsreiseverhalten steht: Wer einmal packt, ist in der Regel länger unterwegs."Die klassische Tagesreise, gerade innerdeutsch oder innereuropäisch, ist stark zurückgegangen", sagt Alexander Albert, Vorsitzender des Ausschusses Business Travel im Deutschen Reise Verband. "Heute wird weniger gereist, dafür aber länger." Von 1,6 Reisetagen im Schnitt, hat sich dieser Wert auf 2,5 Tage erhöht. Die neue Realität findet sich in den Reiserichtlinien großer Unternehmen wieder. So heißt es beim Kosmetikhersteller L'Oréal, man lege verstärkt Wert darauf, Dienstreisen mit mehreren Meetings zu kombinieren. Gemeinsam mit anderen Maßnahmen, habe man durch die überarbeitete Reiserichtlinie rund 47 Prozent Emissionen einsparen können.Gleichzeitig verändert das neue Reiseverhalten die Prioritäten vor Ort. Wurden vor Corona lange Anreisen in Kauf genommen, um in eintägigen Meetings Fakten auszutauschen, gäbe es seit Corona ein größeres Bedürfnis, die Beziehungspflege zu intensivieren. "Meetings werden heute auf einen längeren Zeitraum angelegt und bewusst mit Socialising-Events gekoppelt", sagt Albert. Die Wertschätzung für den direkten Austausch sei seit Corona gestiegen.Dass das Geschäftsreisevolumen dennoch unter dem Niveau von 2019 liegt, hat vor allem einen Grund: Die hohe Preisinflation bei Flügen, Hotelzimmern und Bahntickets. Zu diesem Ergebnis kommt die Beratung Deloitte, die in einer umfangreichen Studie 334 Unternehmen aus Europa und den USA zur Zukunft der Geschäftsreise befragt hat und überstrapazierte Reisebudgets als kurzfristigen Bremsklotz für ein weiteres Anziehen der Nachfrage sieht. Dafür spricht, dass die Zahl der Reisen dem Aufschwung hinterherhinkt, obwohl die Umsätze teilweise schon über dem Niveau von 2019 liegen. Eine komplette Erholung erwarten die Berater nicht vor 2024 – inflationsbereinigt dürfte der Geschäftsreisemarkt wohl nie wieder seinen Vorzustand erreichen. Dafür verantwortlich sind nicht nur leere Kassen, sondern auch der Druck auf Unternehmen, ihre Emissionen zu reduzieren. Rund 40 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, ihre Geschäftsreisepolitik zu optimieren, um den Wünschen ihrer Stakeholder im Bereich Klimaschutz zu begegnen.Eine Erfahrung, die auch Alexander Gerber gemacht hat. Gerber ist Arbeitsdirektor bei Eckes Granini und damit Chef jener 1 700 Mitarbeiter, die mit Produkten wie Hohes C einen Jahresumsatz von 860 Millionen Euro erwirtschaften. Dank Standorten in Finnland, Ungarn oder Litauen und einer Lieferkette, die bis nach Brasilien reicht, gehörte Gerber bis Corona zu den Vielreisenden.Das habe sich zumindest bei internen Veranstaltungen geändert. Die hybride Meetingkultur sei bei seinen Mitarbeitern mittlerweile "echte Routine", weshalb man sich bei jeder Dienstreise die Frage stelle, "ob der persönliche Kontakt wirklich nötig ist und ob das gewünschte Ziel nicht auch virtuell erreicht werden kann". Unterm Strich stehen 30 Prozent weniger Dienstreisen über alle Teilbereiche von Eckes Granini hinweg, in einzelnen Ressorts wie HR sogar eine Reduktion um die Hälfte. Trotzdem, so Gerber, gäbe es auch heute noch Meetings, die persönliche Präsenz erforderten, Fabrikbesichtigungen etwa. "Eine ganze Werksmannschaft digital zu erreichen, ist schwierig. Da muss man vor Ort sein."In der Konzernzentrale in Nieder-Olm, wo jeder Mitarbeiter ab Geschäftsführerebene Anspruch auf einen Dienstwagen hat, ist nach Corona die Einführung eines Mobilitätsbonus die größte Neuerung in der Dienstreiserichtlinie. Wer seinen Schlüssel abgibt, bekommt eine Prämie gutgeschrieben, die wahlweise in Nahverkehrstickets, Bahncards oder Fahrradleasing eingelöst werden kann. "Ich persönlich habe keinen Dienstwagen mehr, sondern nutze eine Bahn-Card 100", sagt Gerber. Und gibt zu: Das erfordere hin und wieder gute Nerven.