Die Suche nach Führungspersönlichkeiten mit einer Affinität zu Gemeinwohl-Themen wie Klimaschutz wächst. Auch auf Vorstandsebene, merkt Carmen Koch von H.I. Executive Consulting.

"Die Nachfrage nach Chief Sustainible Officers steigt vor allem bei den großen Consulting-Unternehmen und globalen Industrieunternehmen", stellt Carmen Koch fest. Sie ist Partner Consumer, Retail und Digital bei der Beratung H.I.E.C. Diese könne Kunden weltweit dabei helfen, aus "einem überschaubaren Talent-Pool, um den sich viele reißen", die richtige Person für die Implementierung neuer Nachhaltigkeitsstrategien zu vermitteln. "Der europäische Markt ist im Vergleich zum globalen Markt recht gut entwickelt, sodass vermehrt Suchanfragen aus US und Asien kommen", stellt Koch fest. Nachhaltigkeits-Knowhow oder wenigstens -Affinität gewinne je nach Strategie und Produktumfeld an Bedeutung. "Nachhaltigkeitsthemen sind in vielen Unternehmen funktionsübergreifend angekommen und werden im nächsten Schritt auf C-Level – zum Teil mit der Position des Chief Sustainable Officer wie bei Unilever – verankert."Knowhow sei vor allem in der Position wichtig, die die Verantwortung trägt. "Bei Suchen nach Chief Sustainable Officer, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, aber auch im Bereich Chief Human Officer." So sei der Personalvorstand zuständig für Kulturthemen und die Employer Value Proposition, um Sustainability auch in der externen Kommunikation bespielen zu können. Auf der Ebene darunter würden Nachhaltigkeits-Manager vermehrt intern aufgebaut. "Sie kommen teilweise aus der internen Kommunikation oder Corporate Responsibility und bauen sich ihr eigenes Berufsbild auf." Was Carmen Koch auffällt: "Sustainability zieht mehr weibliche Führungskräfte an, weil sie stärker motiviert sind für das große Ganze." Ein Tipp: "Wenn wir Führungskräfte suchen, die den Unterschied machen sollen, entscheidet klar deren Haltung und was sie heute schon für ein nachhaltiges Leben tun." Für ältere Kandidaten sei das manchmal ungewohnt. "Bei den jüngeren Kandidaten sind Dinge wie Car-Sharing statt Firmenwagen schon lange angekommen."