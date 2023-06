Rückenwind kommt von der verschärften neuen Gesetzgebung zu nicht-finanzieller Berichterstattung und dem Lieferkettengesetz. Hinzu kommt die gesellschaftliche Debatte über Klimaschutz, Diversität und gute Führung. Außerdem haben wir Fachkräftemangel und es wird schwieriger, neue Mitarbeitende zu gewinnen. Gerade viele junge Arbeitskräfte sagen klar, dass sie nur in nachhaltigen Unternehmen arbeiten wollen. HR hat also eine Schnittstellenfunktion zwischen außen (Arbeitsmarkt, Gesellschaft, rechtlicher Rahmen) und innen.Unser Ergebnis ist nicht frei von Selbstselektion. Aber alle, die wir gesprochen haben, sind auf dem Weg. Es gibt nicht die eine Lösung für alle, aber Mechanismen, die funktionieren, über die man sich austauschen kann.Ja, in einer großen Beratung äußerten junge Eltern den Wunsch, nicht mehr so viel reisen. Daraufhin hat man die Kunden anders zugeordnet, um Müttern und Vätern kürzere Anfahrten zu ermöglichen und sie so im Unternehmen zu halten. Es gibt momentan viele solcher Pilotprojekte, die dann zu Policies werden.Wir haben mit einer großen Drogeriekette gesprochen, die soziales Commitment zeigt, indem sie gezielt in der Region schaut, wie junge Leute und Menschen aus sozialen Randgruppen integriert und unterstützt werden können. Für Zusammenhalt wird gesorgt durch Events, die auch Werte wie Verantwortungsbewusstsein vermitteln. Das zahlt ein auf das wirtschaftliche Ziel Nachwuchsgewinnung.Die Marke hat hier großen Einfluss auf die Attraktivität des Arbeitgebers. Wenn im Lebensmittelhandel vegane oder Bio-Produkte immer mehr Raum einnehmen, erhoffen sich die Unternehmen auch Abstrahleffekte auf die Arbeitgebermarke. Wir nennen das Signalling. Das funktioniert, so lange sich Nachhaltigkeit in den Geschäftspraktiken niederschlägt. Greenwashing kommt spätestens über Portale wie Kununu und Glassdoor raus.Basierend auf unseren Interviews sehe ich HR in der Rolle, Räume zu schaffen für einen größeren Fokus auf Nachhaltigkeit. Wenn das gelingt, kommen ganz viele Impulse von den Mitarbeitenden, aus denen Maßnahmen für alle Bereiche abgeleitet werden können.Die nichtfinanzielle Berichterstattung muss bestimmte Kategorien abdecken und jedes Unternehmen muss Ziele formulieren, deren Erreichungsgrad im Bericht Jahr für Jahr reportet wird. Das Lieferkettengesetz zwingt dazu, die Einhaltung der Menschenrechte auch bei den Zulieferern im Blick zu behalten. Das ist schon umfassend! Ich glaube nicht, dass schon alle Unternehmen darauf vorbereitet sind.Es findet eine Professionalisierung statt. Die großen Unternehmen haben schon Nachhaltigkeitsabteilungen, die weiter ausgebaut werden. Der Austausch mit HR wird gesucht. Denn es müssen neue KPIs formuliert werden, auch für bislang weiche Themen wie Diversität und Equal Pay, die Prozesse definieren und Ergebnisse messbarer machen.Es gibt viele Spielarten! In den DAX-Konzernen haben wir mit Nachhaltigkeitsabteilungen gesprochen, aber auch mit Kommunikationsabteilungen, die jetzt neben dem Geschäftsbericht auch den Nachhaltigkeitsbericht verantworten. Es gab enge Kooperationen aus Kommunikations- und Nachhaltigkeitsabteilungen, in die HR eingebunden wird mit Verantwortung für Ziele und Kennzahlen.Nachhaltigkeit kann genauso wenig wie Digitalisierung an einer Stelle stattfinden, sondern muss sich durch alle Abteilungen ziehen. HR erfährt eine Aufwertung: Von hier kommen wichtige interne Impulse, die auch nach außen in den Arbeitsmarkt kommuniziert werden müssen.