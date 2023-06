Anhören

Nachhaltigkeitsbericht Dr. Oetkers Personal verjüngt sich : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Den ersten internationalen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Standards legt Dr. Oetker vor und gibt damit ein paar Details über die Struktur der 14 800 Mitarbeitenden preis.

So hat sich der Konzern von 2019 bis 2022 deutlich verjüngt: 20 Prozent der Mitarbeiter waren 2022 unter 30 Jahre alt, vier Jahre zuvor waren es erst 12,7 Prozent. In dieser Altersgruppe wurden mit 43 Prozent auch die meisten Neueinstellungen vorgenommen, bei gleichzeitig überproportionaler Fluktuation: 35 Prozent der Abgänge waren unter 30. Die Betriebszugehörigkeit bei Dr. Oetker sank innerhalb der vier Jahre um fast elf Monate von 11,75 2019 auf 10,9 Jahre 2022. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen stieg leicht auf 30,5 Prozent. Nicht alle Standorte sind in den Zahlen enthalten. Weltweit wurden 266 Menschenrechtskoordinatoren trainiert.