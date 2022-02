Anhören

Nachwuchsförderung L‘Oréal eröffnet Pitch für Studierende : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Bis zum 31. März lädt L’Oréal Studierende wieder dazu ein, beim weltweiten Innovationswettbewerb "Brandstorm" die Schönheit der Zukunft neu zu erfinden.

Die Teilnehmer sollen das Thema "Disrupt Beauty" aus dem Blickwinkel Inklusion, Nachhaltigkeit oder Technologie bearbeiten. Dabei werden sie von einem digitalen Coachingprogramm und L’Oréal-Experten begleitet. Als Motivation winken die Teilnahme am internationalen Finale in Paris, Einblicke in die Welt von L’Oréal und Kontakte zu Personalverantwortlichen. Der Wettbewerb findet zum 30. Mal statt. Er zieht jedes Jahr rund 50 000 Teilnehmer aus 65 Ländern an.