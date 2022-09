Neue Arbeitswelt : Hybrid für immer

Die Pandemie hat das Arbeitsleben in eine neue Ära geführt: Die Option Homeoffice befreit uns vermeintlich vom Joch der starren Zeiten und Orte. Komplett zurückdrehen lässt sich das Rad nicht mehr, glaubt das Rheingold Institut, und richtet den Blick auf den Mensch im "New Normal".

Rheingold Institut

Anreize für mehr Büropräsenz sind erlaubt, aber eingebunden werden müssen alle, glaubt Birgit Langebartels.

"So holen Sie ihre Mitarbeiter zurück ins Büro", hätte dieser Beitrag auch heißen können. Denn nach einer einfachen Problemlösung für mehr Präsenz suchen derzeit viele Unternehmen. Der Anteil der Beschäftigten, die teilweise im Homeoffice arbeiten, ist über den Sommer nur minimal von 24,9 Prozent im April auf 24,5 Prozent im August gesunken, zeigt eine Umfrage des Ifo-Instituts. "Corona hat unseren Alltag auf links gedreht. Und wir haben uns darin erst einmal eingerichtet", sagt Birgit Langebartels, Psychologin und Mitautorin der neuen Studie des Rheingold-Instituts, "Führen mit dem Homeoffice." Die Beschäftigten hätten die Flexibilität und auch Fokussiertheit liebgewonnen, die ihnen mobile Arbeit bietet. Umgekehrt erkennen die Arbeitgeber – manchmal zähneknirschend – an, wie gut auch außerhalb des Büros gearbeitet wird. Was die Durchsetzung mobiler Arbeit beflügelt: Der Wunsch nach Homeoffice-Tagen reicht bis in die Chefetagen, wird selbst auf Vorstandsebene zur Bedingung für einen Jobwechsel, erklärte kürzlich Headhunter Christoph Kleinen in der LZ.Gleichzeitig spüren alle, dass ein Stück Austausch und Verbundenheit verloren geht. Mit dieser Kehrseite hadern vor allem Unternehmen. Sie locken mit Obstkörben, Grillfesten, führen Regeln wie 3:2-, 2:3- oder 4:1-Präsenz-Quoten-Regeln ein oder gar die Genehmigung von Homeoffice-Tagen über ein Buchungssystem. Doch eins kommt nicht wieder: das volle Haus.Die Führung von Mitarbeitern mit ganz unterschiedlichen Anwesenheitstagen und -zeiten ist das neue Normal und damit muss man erst einmal umgehen lernen. Ein Linkedin-Post des St. Gallener BWL-Professors Thomas Jenewein fasst die Veränderungen für Firmen sehr einfach und klar in sechs Punkten zusammen und wurde dafür regelrecht gefeiert. "Das alte Kleid ist uns zu eng geworden, das neue noch nicht gefunden", beschreibt Birgit Langebartels unsere Gefühlswelt. Nicht mehr das Homeoffice sei jetzt das Thema, sondern der Umgang mit hybrid, mit dem ständigen Wechsel aus Büroleben und Heimarbeit.