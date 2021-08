Seit dem 1. August sollen Ausbildungsberufe um neue übergreifende Lerninhalte erweitert werden, die vier sogenannten "modernisierten Standardberufsbildpositionen". Um Unternehmen beim Themenblock "digitalisierte Arbeitswelt" zu unterstützen, hat der Handelsverband Deutschland (HDE) gemeinsam mit der Google Zukunftswerkstatt eine kostenlose Trainingsreihe entwickelt.

Sie startet in Form von Live-Webinaren am 27. September und läuft bis zum 08. Oktober 2021. Auch die Teilnahme an einzelnen Trainings ist möglich. Darüber hinaus können berufliche Schulen und Ausbildungsbetriebe die Trainings jederzeit und ohne Kosten vereinbaren. Hier erfahren die Azubis mehr über Kommunikation und Zusammenarbeit im Team, Projektmanagement und Kreativität, Soft Skills wie agiles Arbeiten, soziale Kompetenzen & Diversity sowie Online-Sicherheit und Recherche.Der HDE war der federführende Arbeitgeberverband bei der Entwicklung der neuen Ausbildungsstandars in Deutschland. Sie sollen nach und nach auch formal in alle Ausbildungsordnungen einfließen. Bis dahin haben sie Empfehlungscharakter. Dem Gremium gehörten neben dem Bundesinsitut für Berufsbildung, diversen Branchenverbänden, Gewerkschaften, Kammern und zwei Bundesministerien an. Foto: HDE Katharina Weinert: Beim HDE Abteilungsleiterin Bildungspolitik und Berufsbildung "Ich empfehle jedem ausbildenden Unternehmen, die betrieblichen Ausbildungspläne entsprechend der neuen Standards unter die Lupe zu nehmen und wo notwendig, diesen zu ergänzen, um Auszubildenden eine moderne und zukunftsgewandte Ausbildung anbieten zu können", sagt Katharina Weinert, die als Abteilungsleiterin Bildungspolitik und Berufsbildung den HDE vertrat. Aus einer nicht repräsentativen Abfrage bei Handelsunternehmen weiß sie, dass einige die Zusatzinhalte rund um Umwelt, Recht, Digitalisierung und Sicherheit bereits in ihren Ausbildungsplänen vorsehen oder in die betrieblichen Ausbildungspläne integrieren werden. Die Zusammenarbeit mit Google begrüßt Weinert als Fortsetzung der guten Zusammenarbeit bei der Initiative Zukunft Handel, einem breit angelegten Digitalisierungsproramm für den deutschen Einzelhandel.